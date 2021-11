Tesla Model 3: nog steeds de referentie?

We reden met de 2021 Tesla Model 3 Standard Range Plus en zochten uit of dit nog steeds de beste EV in z’n klasse is.

Toen Tesla begin 2019 de Model 3 lanceerde, was er geen twijfel mogelijk; de Model 3 was de beste elektrische auto op de Belgische markt. Nu, bijna 3 jaar later, is de concurrentie serieus aangedikt. Blijft de Model 3 tussen alle nieuwe concurrenten zijn koppositie behouden?

De 2021 Model 3 is al lang niet meer de Model 3 van 2019. Waar klassieke automerken om de 4 à 5 jaar met een facelift komen, brengt Tesla quasi om het half jaar incrementele veranderingen aan. Zo kreeg de Model 3 in de afgelopen 2 jaar efficiëntieverbeteringen, chrome delete, nieuwe interieurpanelen, een nieuwe middenconsole, een elektrisch bekrachtigde kofferklep, een nieuwe warmtepomp, nieuwe ramen én een eindeloze resem software-updates. En voor modeljaar 2022 is er weeral een update in aantocht. Op die manier is het voor de klassieke constructeurs quasi onmogelijk om de Model 3 nog in te halen.

Maar wat maakt de Model 3 dan zo goed?

Efficiëntie

Hij is laag, aerodynamisch en heeft een extreem zuinige aandrijflijn. Daardoor rijdt hij qua efficiëntie alle concurrenten naar huis. Zelf wanneer je de Model 3 SR+ hard op zijn staart trapt, komt hij amper aan verbruikscijfers die bij zijn concurrenten tot gewoon rijgedrag behoren. Daardoor geraakt de Model 3 SR+ gemakkelijk 340 km ver in realistische omstandigheden. Ga je echt hypermilen, dan ga je er ver voorbij, richting de 400 km. Een waanzinnige prestatie voor een auto met een dergelijk kleine batterij (+- 50 kWh), en die toch een stevige 1700 kg weegt.

Laadgemak

De “EV-revolutie” is nu toch al dik 10 jaar bezig, en Tesla heeft nog altijd voorsprong met z’n Supercharger laadpalennetwerk. Superchargers zijn exclusief toegankelijk voor Tesla-rijders. Op quasi elk trip die je in West-Europa kan bedenken kom je voldoende Superchargers tegen om je hele reis zonder veel nadenken af te werken. Niet enkel de grote dekking, ook het feit dat het navigatiesysteem je naadloos langs de geschikte Supercharger leidt, is daarbij ongezien (bij andere merken), maar eigenlijk onmisbaar.

Bovendien heb je uiteraard ook toegang tot laadpalen van andere partijen (Ionity, Fastned, …), waardoor je met een Model 3 eigenlijk altijd over dubbel zoveel snellaadpalen beschikt, in vergelijking met de concurrentie. Daar zit binnenkort wel verandering in te komen aangezien Tesla z’n Superchargers wil openstellen voor andere automerken, maar voorlopig heb je als Tesla-rijder nog altijd het Supercharger-privilege.

Trekhaak

De Model 3 heeft een trekhaak. Zo simpel kan het zijn. De VW ID.3 bijvoorbeeld, doet het nog altijd zonder.

Frunk

Wanneer je vooraan geen dieselmotor hebt zitten, kan je die ruimte gebruiken voor een extra koffer. Lijkt ook weer logisch, maar het is iets waar veel concurrenten nog altijd niet in slagen. De frunk in de Model 3 is bovendien relatief ruim, en ideaal om bijvoorbeeld bemodderde laadkabels in op te bergen, zodat je de rest van je auto niet vuil maakt.

Zijn er ook nadelen?

Uiteraard.

Om te beginnen is de Model 3 veel te hard geveerd. Zeker, het zorgt mede voor een sportief rijgedrag, maar wanneer je met het gezin ergens comfortabel heen wil, begint het bij momenten storend te worden.

Verder is de Model 3 ook gewoon klein aan de bestuurderskant. Voor mijn 1m68 zit de Model 3 als gegoten, maar ik kan me voorstellen dat de gemiddelde Noord-Europeaan met z’n 1m82 al eens met z’n hoofd tegen het panoramisch dak botst. Ik vind dat je een berline steeds boven een SUV moet verkiezen, maar in dit geval kan ik begrijpen dat de grotere medemens liever voor de Model Y gaat.

Tesla, alle bedieningsknopjes en rij-informatie verwerken in een centrale display is leuk, maar voorzie op een volgende update toch maar eens een head-up display.

Tenslotte staat de afwerkingskwaliteit nog altijd niet op het niveau van een klassieke Duitse of Japanse auto. De plaatsing van de dichtingen (rubbers) aan de ramen bijvoorbeeld, oogt redelijk doe-het-zelf. Ik kan me niet voorstellen dat je er na 10 jaar nog zonder waterinfiltratie mee rondrijdt, maar als je hem leaset, zal je dat worst wezen.

Conclusie

Drie jaar na z’n introductie steekt de Tesla Model 3 nog altijd met kop en schouders uit boven de concurrenten in z’n klasse. Hij blinkt vooral uit in efficiëntie en laadgemak tijdens lange(re) trips, maar scoort ook punten met triviale dingen zoals een trekhaak en een degelijke frunk (koffer vooraan). Door het feit dat hij continu geüpdate wordt, behoudt hij bovendien z’n voorsprong ten opzichte van nieuwere EV’s.