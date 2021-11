Tesla wil opnieuw digitale munten als betaalmiddel

Tesla wil niet enkel Bitcoin (BTC) opnieuw als betaalmiddel aanvaarden, ook de alternatieve cryptomunten Shiba Uni (SHIB) en Dogecoin (DOGE) lijken grote kanshebbers.

Tesla’s relatie met digitale munten is een hobbelig parcours, of zo laat het bedrijf het tenminste uitschijnen. Begin 2021 kocht Tesla voor $1,5 miljard aan Bitcoin (BTC). Niet veel later, in maart 2021, begon Tesla met het aanvaarden van Bitcoin als betaalmiddel, om het in mei 2021 weer af te voeren uit “milieu-overwegingen”.

Bitcoin verbruikt immers een heleboel elektriciteit, die niet altijd even groen geproduceerd wordt. Onder druk van o.a. Tesla CEO Elon Musk, zou de Bitcoin ondertussen serieus vergroend zijn, waardoor de deur weer open staat om het te herintroduceren als betaalmiddel op de Tesla website.

Uit een document dat Tesla in september 2021 indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC, blijkt dat de deur wel degelijk op een kier staat. In dat document schrijft Tesla namelijk dat het “in de toekomst opnieuw cryptomunten zou kunnen gaan aanvaarden voor betalingen”. Verder zegt Tesla in hetzelfde document: “We geloven in het potentieel van digitale munten op lange termijn, als investering maar ook als een liquide alternatief voor cash”.

Tesla deelt dus niet specifiek mee over welke cryptomunten het gaat. Aangezien Tesla nog altijd over een aanzienlijke reserve Bitcoin beschikt én Bitcoin de grootste digitale munt is, kunnen we er echter van uitgaan dat Bitcoin op de shortlist staat.

Shiba Inu

Maar daar blijft het niet bij. Elon Musk heeft in het verleden al aangegeven dat Tesla in de toekomst ook alternatieve cryptomunten kan gaan aanvaarden. Een grote kanshebber is Dogecoin (DOGE), aangezien Musk daar persoonlijk in geïnvesteerd heeft.

Bovendien raakte vorige week via Reddit en Twitter bekend dat ook Shiba Inu (SHIB) overwogen wordt. Deze cryptomunt werd door enkele IT’ers immers teruggevonden in de code van de Tesla website. Dat is voldoende om de cryptogemeenschap te doen speculeren over SHIB als toekomstig betaalmiddel op de Tesla site.

Shiba Inu is een relatief nieuwe cryptomunt die een betere versie van Dogecoin poogt te zijn. De waarde van SHIB is op een maand tijd vertienvoudigd, en is op het moment van schrijven 0,000057€ per munt waard.

