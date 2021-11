Ook in 2021 blijft autoverkoop sterk achteruit gaan

Na rampjaar 2020 (-20%), gaat ook in 2021 (-9%) de verkoop van nieuwe auto’s stevig achteruit in België.

We mogen dan wel gedeeltelijk van Covid19 verlost zijn, de coronamaatregelen blijven gevolgen hebben. Ook op de verkoop van nieuwe auto’s in ons land.

In 2020 zakte het aantal verkochte nieuwe auto’s (meer specifiek de inschrijvingen) met 20%, naar het laagste niveau in 20 jaar. De autosector dacht dat na zo een diep dal er in 2021 een stevige groei zou komen, maar dat lijkt ijdele hoop.

Volgens Febiac werden tijdens de eerste 10 maanden van 2021 338.612 nieuwe auto’s ingeschreven, opnieuw een daling van 9,05% ten opzichte van de eerste 10 maanden van 2020 (372.310).

Halfgeleiders

De schuld wordt gestoken op het gebrek aan halfgeleiders, een gevolg van de coronamaatregelen. Toen de eerste lockdowns afgekondigd werden, in maart 2020, annuleerden de autoconstructeurs immers een groot deel van hun halfgeleider-bestellingen uit schrik voor een dalende verkoop. Die geannuleerde bestellingen werden echter gretig ingenomen door sectoren die wel een groeiende vraag verwachtten, zoals computer- en gameconsolefabrikanten. Daardoor hebben de autoconstructeurs hun zitje op de halfgeleidermarkt afgestaan en zijn ze nu op inhalen aangewezen.

De malaise beperkt zich overigens niet tot België, maar houdt huis in heel Europa. Volgens de Europese autofederatie ACEA was september 2021 de slechtste maand sinds 1995. De verkoop viel in die maand met 23,1% terug ten opzichte van september 2020. In de 3 grootste markten, Frankrijk, Spanje en Italië, ging het om een achteruitgang van respectievelijk 20,5%, 25,7% en 32,7%.

Of er beterschap in zicht is voor 2022 is onduidelijk.

