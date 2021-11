Vanaf 2029 moeten nieuwe auto’s in Vlaanderen 100% elektrisch zijn

De Vlaamse regering heeft de klimaatknoop doorgehakt: vanaf 2029 moeten alle nieuw ingeschreven auto’s en bestelwagens 100% elektrisch zijn.

De Vlaamse regering heeft vandaag z’n plan afgewerkt dat het zal presenteren op de klimaatconferentie in Glasgow. Naast renovatieplicht voor oude huizen, het verbieden van gasaansluitingen voor nieuwbouw en het extra belasten van gasgebruik in de industrie, zitten er ook belangrijke veranderingen in voor de autosector.

De kilometerheffing komt er voorlopig niet. Wat komt er wel? Een verbod op nieuwe auto’s met verbrandingsmotor. Benzine, diesel, maar ook hybrides en plug-in hybrides. Alle nieuwe auto’s moeten zero-emissie zijn. Niet vanaf 2027, zoals eerder voorgesteld werd door Open Vld, wel vanaf 2029.

Het verbod zou dus enkel gelden voor nieuwe auto’s (en bestelwagens), de tweedehandsmarkt blijft nog even buiten schot. Het vooruitschuiven van de deadline, en het vrijwaren van de tweedehandsmarkt, werden uit de brand gesleept door regeringspartij N-VA. De Vlaamse nationalisten vrezen immers voor de haalbaarheid van de voorstellen.

De Vlaamse regering houdt dan ook een slag om de arm. Net zoals bij de kernuitstap in 2015, kan de EV-deadline van 2029 vooruit geschoven worden als tegen dan blijkt dat de markt er niet klaar voor is. Afgaande op de standvastigheid van de Belgische politiek, kunnen we er dus van uitgaan dat de soep niet lauw zal gegeten worden, maar dat het gaspacho met ijsblokjes wordt.

