Vlaanderen wil enkel elektrische auto’s vanaf 2027

Vanaf 2027 enkel nog zero-emissie auto’s inschrijven? Het voorstel ligt op de Vlaamse regeringstafel.

Elk overheidsniveau in België loopt momenteel rond als een kip zonder kop om de klimaatdoelstellingen te halen, en dan vallen er al eens radicale voorstellen uit de kast. Op het Vlaams niveau ligt het vervroegd uitfaseren van auto’s met verbrandingsmotoren op tafel, zo raakte afgelopen nacht bekend.

Vanaf 2027 zou Vlaanderen het al willen verbieden om nog nieuwe wagens met diesel- en benzinemotoren (ook hybrides) in te schrijven. Dat is een pak vroeger dan de deadline van Europa, die momenteel in 2035 ligt. Inschrijvingen van tweedehands auto’s zouden vanaf 2030 onmogelijk worden. Het voorstel komt van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Regeringspartij N-VA zou dan weer eerder op 2030 mikken in plaats van 2027, om de Vlaming niet al te hard op de kast te jagen.

Op federaal niveau is dit jaar al beslist dat enkel zero-emissie bedrijfswagens nog fiscaal aftrekbaar zullen zijn vanaf 2028, wat er de facto op zal neerkomen dat er vanaf 2028 quasi geen fossiele bedrijfswagens meer ingeschreven zullen worden. Vlaanderen overweegt die lijn dus door te trekken naar de particuliere markt.

