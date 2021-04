Tesla Model 3 krijgt opgefrist interieur en prijsverhoging (2021)

De Tesla Model 3 wordt opnieuw duurder, maar je krijgt er wel een kleine update voor in de plaats.

Tesla’s prijzenpolitiek is nogal grillig. De Model 3 bijvoorbeeld is in de laatste 4 maanden vier keer van prijs veranderd.

Vandaag presenteert Tesla opnieuw een prijsverhoging. De Model 3 Standard Range Plus, het goedkoopste model, ziet z’n prijs stijgen van 48.990€ naar 49.990€.

Je krijgt er wel een kleine update voor; het dashboardpaneel loopt voortaan verder in de deur, zoals je kan zien op de foto’s. Bekijk hier de foto’s van het vorige model.

De prijs van de Long Range uitvoering blijft in België voorlopig gelijk, maar de Performance wordt ook 1.000€ duurder. Bekijk hier alle prijzen en specificaties.

