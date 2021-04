Rijtest: Fiat 500e cabrio (2021)

We reden met de nieuwe Fiat 500e, en dat is een verrassend goeie EV!

Fiat heeft lang de kat uit de boom gekeken als het op elektrische auto’s aankomt. Fiat’s voormalige CEO, Sergio Marchionne, zag er geen brood in, dus bleef het merk aanmodderen. De Californiërs kregen in 2013 wel een elektrische versie van de 500, maar dat was een compliance car pur sang, die enkel in beperkte oplage geleverd werd, juist voldoende om geen uitstootboetes te moeten betalen aan de overheid. Sommige van die auto’s geraakten via grijze import tot in Europa.

Acht jaar later heeft Fiat z’n kar gekeerd, en hoe! Hun meest iconische auto, diezelfde 500, kreeg een compleet nieuw design en enkel nog elektrische aandrijving. Er is zelfs de keuze uit vier versies:

500e berline met 24 kWh batterij (prijs & info)

500e berline met 42 kWh batterij (prijs & info)

500e “3+1” berline met 42 kWh batterij (foto’s)

500e cabrio met 42 kWh batterij (prijs & info)

We reden de afgelopen week met de cabrio in het “La Prima” plunje, een hoger uitrustingsniveau.

Design

Om te beginnen is dit qua design echt een geslaagde auto. Dankzij het opgefriste ontwerp ziet hij er opnieuw bij de tijd uit, en de hertekende koplampen geven hem een aantrekkelijke uitstraling. Studerende dochters en hippe moeders zullen er ongetwijfeld opnieuw warm voor lopen.

Met de La Prima uitvoering is hij ook binnenin leuk aangekleed, met mooie zetels waar het Fiat logo in verwerkt is, lederen bekleding op de deurpanelen, en best een aantrekkelijk dashboard voor een auto uit deze klasse. Je krijgt verder twee infotainment schermen, één voor je neus en één op het dashboard, die mooi in het geheel verwerkt zijn en die qua user experience mee zijn met de tijd.

Op de achterbank is er uiteraard weinig plaats, maar voor kinderen tot 12 jaar moet het wel lukken. De achterbank kan volledig plat, wat handig is als je met je 500e toch eens langs moet bij de lokale bouwmarkt.

Tot 260 km rijbereik

Het rijcomfort is aan de harde kant en de wagen springt van de ene naar de andere oneffenheid in het wegdek. Storend voor de langere ritten, maar leuk om je gezwind door de stad te begeven. Wat niet wil zeggen dat deze auto tot de stad beperkt is. Tot m’n verbazing is deze 500e best zuinig, waardoor we op een volle accu 260 km ver geraakten.

Een voordeel van de aprilse grillen van de afgelopen week is dat we hem ook eens kunnen testen hebben bij lagere temperaturen (0° tot 5°) en hagelvlagen, en dan daalt de range wel richting de 200 km. Maar ook dat is nog altijd meer dan voldoende voor dit soort auto.

Een nadeel van die aprilse grillen is dat we, op een ritje door de parkeergarage na, weinig cabrio hebben kunnen rijden. Daar kan ik dus weinig over vertellen. Behalve dan dat je door het stoffen dak, wanneer het gesloten is, beter één wordt met de natuurelementen om je heen. Met andere woorden, er komen best wat wind- en stormgeluiden door het dak heen.

Native electric

Samenvattend is deze 500e eigenlijk veel beter dan ik op voorhand verwacht had. Dit is gewoon een degelijke stadsauto die zo “native electric” aanvoelt dat het lijkt alsof Fiat al een eeuw niets anders doet dan EV’s bouwen.

Zoals we wel eens vaker een conclusie eindigen is dit best een prijzige auto. De berline met 42 kWh batterij komt minstens op 27.900€, en onze cabrio op 30.900€. Daarom kijken we ook heel erg uit naar een test met de 24 kWh versie, die weliswaar minder rijbereik heeft, maar ook een pak goedkoper is (23.900€).

