Zeekr is nieuw elektrisch automerk uit China 🇨🇳

De Zeekr 001 is een volledig elektrische shooting brake van de Geely groep. De auto wordt eerst gelanceerd in China, en komt in 2022 naar Europa.

De Chinese autogroep Geely is geen onbekende. Ze bezitten of zijn grote aandeelhouder van Volvo, Polestar, Daimler, Lotus, Lynk&Co, etc. De expansiehonger is duidelijk nog niet gestild, want deze maand kondigde Geely alweer een nieuw merk aan: Zeekr.

Zeekr is een volledig elektrisch automerk dat Tesla achterna wil. Hun eerste auto is de 001 (zie foto’s in dit artikel), en die komt dit jaar al op de markt in China. Europa en andere Westerse markten zouden in 2022 volgen.

De Zeekr 001 is een shooting brake met een 86 kWh of 100 kWh batterij, volgens Geely goed voor een actieradius tot 700 km. Reken in de praktijk op zo een 500 km voor de versie met het 100 kWh batterijpakket.

De 001 heeft vierwielaandrijving, 400 kW vermogen en 700 Nm koppel. Deze specificaties zijn goed voor een 0 tot 100 km/u sprint in 3,8 seconden en een topsnelheid van meer dan 200 km/u.

Net als Polestar, zal je de Zeekr niet kopen bij traditionale dealers. Dat kan wel online via de Zeekr website of App, of offline via “Zeekr Spaces”, een soort shops naar analogie met de Tesla Stores.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan inΒ op onze groep.