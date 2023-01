Dit zijn de best verkochte plug-in hybrides in België

2023 heeft z’n intrede gemaakt, dus wordt het tijd om een balans op te maken van het afgelopen jaar, 2022. In dit artikel kijken we naar de vijf best verkochte plug-in hybrides in 2022 op de Belgische markt.





Aangezien de gunstige fiscaliteit voor de plug-in hybride volledig afloopt op 1 juli 2023, is deze aandrijflijn aan zijn season finale begonnen. En uitgaande van de meest recente cijfers, belooft dat nog een stevige eindsprint te worden.





In 2021 werden in België namelijk 47.815 nieuwe plug-in hybrides ingeschreven, en in 2022 steeg dat met 24% tot 59.281 stuks. Op een totaal aantal personenwagen-inschrijvingen van 366.303 wil dat zeggen dat maar liefst 16% van alle nieuwe inschrijvingen een plug-in hybride was!

Dit waren de 5 populairste modellen, van plaats 5 naar plaats 1:

5. Mercedes GLE PHEV (2.323)

Mercedes wist maar liefst 2.323 exemplaren van de plug-in hybride GLE luxe-SUV aan de man te brengen. Deze auto is verkrijgbaar als SUV, SUV-coupé, en met plug-in hybride benzine- of dieselmotor. De goedkoopste versie kost 85.305€.

4. Audi Q3 45 TFSIe (2.561)

Op plaats 4 hebben we de Audi Q3 plug-in. Ook deze compacte SUV is verkrijgbaar met een klassiek SUV-koetswerk, of als SUV-coupé (Sportback). De plug-in hybride aandrijflijn is voorzien van een benzinemotor en draagt de “45 TFSIe”-badge. Je kan een plug-in hybride Q3 kopen vanaf 47.600€.

3. Volvo XC40 PHEV (2.746)

De Volvo XC40 plug-in hybride haalt de derde podiumplaats, met 2.746 inschrijvingen in 2022.

2. BMW 3 PHEV (3.268)

De plug-in hybride versies van de BMW 3-serie eindigen op de tweede plaats, met 3.268 nieuw ingeschreven exemplaren. De plug-in hybride BMW 3 bestaat als berline of break, en is verkrijgbaar met vier verschillende benzine plug-in hybride aandrijflijnen (320e, 330e, 320e xDrive 330e xDrive) die naargelang de uitvoering over achterwiel- of vierwielaandrijving beschikken. De basisversie (320e berline) heeft een vanafprijs van 53.500€.

1. BMW X5 PHEV (3.593)

Voor het tweede jaar op rij is de BMW X5 xDrive45e de best verkochte plug-in hybride in België. Deze auto beschikt over een plug-in hybride benzinemotor en kost minstens 86.950€.

