Dit waren de 5 best verkochte elektrische auto’s in 2022

2023 heeft z’n intrede gemaakt, dus wordt het tijd om een balans op te maken van het afgelopen jaar, 2022. In dit artikel kijken we naar de vijf best verkochte 100% elektrische wagens in 2022 op de Belgische markt.





Of in ieder geval, de top 5 inschrijvingen, want verkoop staat, zeker in de huidige tijden, niet 1 op 1 gelijk met een effectieve inschrijving. In totaal werden in België in 2022 366.303 nieuwe personenwagens ingeschreven, een daling van 4,4% ten opzichte van 2021 en het laagste cijfer sinds 1995!





Elektrische auto’s zitten wel in de lift. In 2022 werden er 37.619 nieuwe 100% elektrische auto’s ingeschreven, een stijging van 66% ten opzichte van 2021 (toen werden er 22.669 ingeschreven) en het hoogste cijfer ooit in ons land. Het aandeel van BEV’s ten opzichte van het totaal aantal personenwageninschrijvingen zit daarmee op 10,27%.

Van deze 37.619 ingeschreven elektrische auto’s, was dit de top vijf, van plaats 5 naar plaats 1:

5. Polestar 2 (1.733 stuks)

De Polestar 2 is al een tijdje op de markt, maar deze in China geproduceerde elektrische crossover blijft gegeerd in België. Met zijn beter rijcomfort, maar vergelijkbaar prijskaartje (52.200€), is het dan ook een zeer aantrekkelijk alternatief voor de Tesla Model 3.

4. Audi e-tron (1.950 stuks)

Ondanks het feit dat de e-tron dit jaar vervangen wordt door een (Q8) facelift, wist Audi maar liefst 1.950 stuks in te schrijven. Deze in België geproduceerde fullsize luxe-SUV eindigt daarmee op de vierde plaats.

3. Audi Q4 e-tron (2.604 stuks)

De Q4 e-tron is zodanig populair dat Audi de goedkoopste versies moest schrappen om de vraag een beetje in te perken. Mocht Audi sneller kunnen produceren in Zwickau, dan zou de Q4 e-tron het vermoedelijk tot plaats 1 geschopt hebben. Met 2.604 inschrijvingen haalt hij wel een mooie podiumplaats.

2. BMW iX3 (2.627 stuks)

Midsize SUV’s zijn ook in het elektrische segment onklopbaar, want ook de tweede plek wordt er door ingenomen. BMW wist in 2022 maar liefst 2.627 van de in China geproduceerde iX3 in te schrijven.

1. Tesla Model Y (3.283 stuks)

Z’n ophanging mag dan wel aan de minder comfortabele kant zijn, los daarvan biedt de Model Y een prijs-kwaliteit pakket dat niet te kloppen valt, en dat lijken de Belgische autorijders te appreciëren. Vanaf 49.990€ kan je al een Model Y bestellen. Daarnaast helpt het natuurlijk ook dat Tesla, in tegenstelling tot vele andere constructeurs, snel kan leveren. Ondanks de lokale covid-maatregelen, blijven de Model Y’s en masse uit China toestromen.

Ook in heel Europa was de Model Y overigens de best verkochte BEV, met meer dan 20.000 inschrijvingen in 2022. De rest van de top 5 wordt op Europees niveau overigens door heel andere auto’s ingenomen, namelijk de Tesla Model 3 (plaats 2), de Volkswagen ID.4 (plaats 3), de Volkswagen ID.3 (plaats 4) en de Fiat 500e (plaats 5).

