Audi Q8 e-tron: prijs, rangelift én facelift (2023)

De vernieuwde Audi Q8 e-tron is nu officieel voorgesteld. Hij krijgt meer actieradius, een reeks technische en esthetische aanpassingen, en wordt niet gek veel duurder.

Na redelijk wat anticipatie is het eindelijk zover; Audi heeft de facelift van de e-tron SUV nu volledig onthuld.

Het eerste nieuws is dat deze voortaan “Q8” e-tron gaat heten, zodat je hem beter kan situeren in het elektrische Audi-gamma, naast de Q4 e-tron, de e-tron GT en de op til staande Q6 e-tron (2024).

Hoewel de auto nu de Q8-badge draagt is hij toch ietsje kleiner dan de reguliere Q8 met verbrandingsmotor. Dat kan op zich ook weer voor verwarring zorgen, maar Audi wil met de Q8-badge vermoedelijk aangeven dat dit de meest luxueuze auto is in het elektrische aanbod, en dat het allicht voor enige tijd zo zal blijven.

De Q8 e-tron blijft net als de pre-facelift e-tron leverbaar als SUV én als SUV-coupé (“Sportback”). Ook de logica van de aandrijflijnen blijft identiek: er is de instapversie die “50” blijft heten. Het model met het grootste rijbereik blijft “55” heten. De sportievere variant heette vroeger “e-tron S (Sportback)”, maar die gaat voortaan als “SQ8 e-tron (Sportback)” door het leven. Deze badges krijgt de auto overigens niet meer opgespeld op de achterklep, maar zal enkel in de technische documentatie terug te vinden zijn. Minimalisme, daar houden we van!

Net zoals voorheen beschikken alle versies over vierwielaandrijving, wat bij Audi “quattro” heet.

Rangelift

De belangrijkste technische wijziging in de Q8 e-tron, is ongetwijfeld de grotere batterijpakketten;

De 50 e-tron: netto batterijcapaciteit stijgt van 64,7 kWh naar 89,0 kWh (+38%)

De 55 e-tron: netto batterijcapaciteit stijgt van 86,5 kWh naar 106,0 kWh (+23%)

De SQ8 e-tron: netto batterijcapaciteit stijgt van 86,5 kWh naar 106,0 kWh (+23%)

De instapversie (50 e-tron) heeft voortaan dus meer accucapaciteit dan de topversies van de pre-facelift!

Uiteraard heeft de grotere accu ook zijn weerslag op het rijbereik, waarover we meer vertellen verderop in dit artikel.

Prijs

Het is opvallend dat de prijs niet evenredig meestijgt met de accucapaciteit, en dat is toch wel bijzonder in tijden van hoge inflatie en leveringsproblemen;

De 50 e-tron stijgt van 72.970€ naar 76.500€ (+4,8%)

De 55 e-tron stijgt van 85.810€ naar 88.300€ (+2,9%)

De SQ8 e-tron (voorheen e-tron “S”) stijgt van 97.150€ naar 99.700€ (+2,6%)

Voor de Sportback varianten moet je er telkens 2.000€ bijtellen

De huidige inflatie (+10% volgens officiële cijfers) in acht genomen, kan je stellen dat je nu meer e-tron krijgt voor minder geld. Haast je naar de dealer voor Audi van gedacht verandert. Wie nu bestelt, mag volgens Audi z’n levering al verwachten in de lente van 2023.

De Q8 e-tron wordt overigens nog steeds geproduceerd in Vorst (Brussel), dus als je je verdampend spaargeld wil investeren in de Belgische economie, heb je nu een goed excuus voorhanden.

Prijs Audi Q8 50 e-tron 76.500€ Audi Q8 50 e-tron Sportback 78.500€ Audi Q8 55 e-tron 88.300€ Audi Q8 55 e-tron Sportback 90.300€ Audi SQ8 e-tron 99.700€ Audi SQ8 e-tron Sportback 101.700€

Laadvermogen

Het maximale snellaadvermogen valt lager uit dan we verwacht hadden. De 50 kan kan maximaal aan 150 kW laden. De 55 en de SQ8 aan 170 kW.

De pre-facelifts konden maximaal aan respectievelijk 120 kW en 155 kW laden, dus het is wel een stijging. De e-tron GT kan echter aan 270 kW laden, dus we hadden verwacht dat dit zou doorgetrokken worden naar de Q8 facelift, maar dat is dus niet het geval. Toch moet het wel goed zitten met de laadcurve, want Audi zegt dat alle Q8 e-tron versies in een halfuur van 10% tot 80% kunnen laden aan de juiste snellaadpaal.







Actieradius en prestaties

Zoals we reeds vermeld hebben, stijgt de actieradius, en ook de prestaties veranderen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste reeds bekende specs.

Het gaat in de tabel om voorlopige WLTP-cijfers, die nog kunnen wijzigen bij de introductie. Hou er rekening mee dat het realistische rijbereik (EGEAR-range) in de praktijk ongeveer 25% lager zal uitvallen dan WLTP. Uiteraard kan dit variëren aangezien het rijbereik sterk afhankelijk is van rijgedrag, temperaturen en andere omstandigheden.

Audi Q8

e-tron 50 50

SB 55

55

SB SQ8 SQ8

SB kWh (bruto) 95,0 95,0 114,0 114,0 114,0 114,0 kWh (netto) 89,0 89,0 106,0 106,0 106,0 106,0 WLTP-range

[km] 491 505 582 600 494 513 EGEAR-range

[km] 370 380 435 450 370 385 EGEAR-verbruik

[kWh/100km] 24,0 23,4 24,4 23,6 28,6 27,5 Vermogen [kW] 250 250 300 300 370 370 Koppel [Nm] 664 664 664 664 973 973 Top [km/u] 200 200 200 200 210 210 AC-laden

max [kW] 22 22 22 22 22 22 DC-laden

max [kW] 150 150 170 170 170 170 Aandrijving AWD AWD AWD AWD AWD AWD Trekhaak Ja Ja Ja Ja Ja Ja Frunk-volume

[liter] 62 62 62 62 62 62 Koffer-volume

[liter] 569 528 569 528 569 528

Aerodynamischer

Het rijbereik verhoogt niet enkel door meer batterij, de Q8 e-tron wordt ook aerodynamischer, vooral dankzij nieuwe “wielspoilers”. De luchtweerstandscoëfficiënt (Cw) daalt van 0,26 naar 0,24 voor de Sportback, en van 0,28 naar 0,27 voor de SUV-versie. De SQ8 e-tron krijgt deze aerodynamische wielspoilers dan weer niet, en dat merk je onmiddellijk aan het hogere verbruik.

De Q8 e-tron beschikt nog steeds standaard over luchtvering. Die luchtvering werd wel geherkalibreerd om de auto een strakker bochtengedrag te geven. Hopelijk gaat dit niet ten koste van het rijcomfort, waar de pre-facelift in ieder geval in uitblonk.

Audi spreekt in het persbericht niet over bidirectioneel laden (v2g), dus dat zal hij jammer genoeg nog niet krijgen. Veel Vlamingen met zonnepanelen zitten daar nochtans op te wachten nu de elektriciteitsprijzen zo hoog zijn.

Facelift

Esthetisch verandert er niet heel veel. Je zal de Q8 e-tron het gemakkelijkst kunnen onderscheiden van de pre-facelift e-tron door de voorbumper. Die is volledig hertekend, en krijgt nu o.a. een LED-lichtstrip en een tweedimensioneel wit Audi-logo. Driedimensionele badges in chroom zijn namelijk uit de mode.

Tenslotte krijgt de auto voortaan een opschrift op de B-stijl, wat hem ook gemakkelijk herkenbaar maakt als “de facelift”.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.