Tesla Supercharger tarieven dalen 4% voor abonnees

De dalende gas- en elektriciteitsprijzen worden stilaan ook verrekend aan de Tesla Supercharger laadpalen.

De Vlaamse elektriciteitsprijzen zijn al twee maanden aan een stuk dalende. In oktober 2022 ging er voor nieuwe particuliere contracten 26% vanaf, en in november 2022 10%.

Die trend laat zich nu ook voelen aan de Belgische Tesla Superchargers. Gebruikers zonder abonnement betalen nog altijd evenveel als in september en oktober, zijnde 0,89€ per kWh. Tesla-rijders en gebruikers met een abonnement zien de prijs wel dalen, namelijk van 0,74€ naar 0,71€ per kWh, een daling van 4,1%.







In Nederland daalt de prijs voor zowel abonnees als niet-abonnees. De eersten zien de prijs dalen van 0,84€ naar 0,76€ per kWh gemiddeld (-9,0%). Abonnees betalen nu 0,64€ in plaats van 0,72€ (-8,9%).

Prijsstijging in Duitsland

Ook in Frankrijk wordt Superchargen goedkoper. Ongeveer 9% gaat er vanaf om uit te komen op 0,73€ voor niet-abonnees en 0,61€ voor abonnees.

Duitsland en Zwitserland zien de Supercharger-prijzen dan weer stijgen met respectievelijk 7,5% en 17,5%.

De prijs van een Supercharger-abonnement bleef ongewijzigd, en kost in België nog altijd 12,99€ per maand.

