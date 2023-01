Elektrische Jeep Avenger krijgt Belgische prijs (2023)

Jeep heeft de vanafprijs bekend gemaakt van de Avenger, een nieuwe volledig elektrische SUV.





Wat mij betreft is de Jeep Avenger één van de interessantste toevoegingen aan het elektrische aanbod in 2023.





De Avenger is een compacte SUV die z’n techniek deelt met de DS 3 E-Tense, de Opel Mokka Electric en de Peugeot e-2008. In tegenstelling tot de genoemde groepsgenoten lijkt de Avenger wel enige offroad-capaciteiten te hebben. Al kan de Jeep-badge ook mijn inschattingsvermogen vertroebelen.

Geen trekhaak

Spijtige zaak is dat de Avenger geen trekhaak heeft, en dat staat in Vlaanderen toch gelijk met een half doodvonnis tekenen. Maar goed, in Zuid-Europa wordt er minder met aanhangwagens gezeuld, dus daar zou de Avenger wel eens mooie verkoopcijfers kunnen voorleggen. Als Stellantis er voldoende exemplaren van geproduceerd krijgt uiteraard.

De Jeep Avenger beschikt over een 50,8 kWh batterij (netto), goed voor een theoretisch WLTP-rijbereik van 390 km. Reken in de praktijk op ongeveer 300 km. Z’n 156 pk sterke elektromotor drijft enkel de voorwielen aan.

De prijs dan. Eerder lanceerde Jeep al de “1st Edition” van de Avenger, en die stond in de catalogus voor 39.500€. Nu maakt Jeep ook de prijs bekend van de post-1st-Edition. De Avenger krijgt 4 uitrustingsniveaus, met de toepasselijke namen Avenger, Longitude, Altitude en Summit. Die kosten respectievelijk 36.000€, 37.500€, 39.500€ en 42.500€.

