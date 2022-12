Opel Mokka Electric krijgt stevige update (2023)

Twee jaar na z’n introductie ondergaat de elektrische Opel Mokka een technische update.

De elektrische Opel Mokka krijgt, in navolging van z’n platformbroertjes Peugeot e-208 en DS 3 E-Tense, een serieuze update voor modeljaar 2023.

Te beginnen met de naam. Zeg niet meer Mokka-e, maar wel Mokka Electric.

De elektrische motor krijgt voortaan 115 kW vermogen in plaats van 100 kW, en wordt tegelijkertijd efficiënter. Bovendien stijgt de batterijcapaciteit van 50 kWh (bruto) naar 54 kWh. Dit alles zorgt voor een theoretisch WLTP-rijbereik dat stijgt van 338 km naar een indrukwekkende 406 km. Uiteraard zal het in de praktijk een stukje lager uitvallen.

De vernieuwde Mokka Electric wordt leverbaar in de loop van 2023. Prijzen zijn nog niet bekend. De huidige Mokka-e staat nog in de catalogus aan 39.648€, en dat is 3.999€ meer dan een jaar geleden. We zijn benieuwd of modeljaar 2023 ook weer zo prijsbump ondergaat. Wil je onze rijtest lezen van de uittredende Mokka-e, dan kan je hier terecht.

