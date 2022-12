Met deze module kan je kamperen op je Tesla Cybertruck

Wachten op de Tesla Cybertruck is zoals wachten op godot, en dat geeft de aftermarket tijd om leuke accessoires te ontwikkelen!

Denk even terug aan 2019. Er was nog geen pandemie, geen hyperinflatie, geen oorlog in Europa, het was warmer dan 18 graden op kantoor, thuiswerken was een opstapje naar een sneller ontslag, China produceerde onze goedkope rommel nog, België had geen regering en onze grootste zorgen waren klimaatspijbelende jongeren. Het leek goed te gaan met de wereld, en CEO’s hadden zoveel gratis geld ter beschikking dat ze met gekke ideeën op de proppen konden komen, zoals Elon Musk met de Tesla Cybertruck.





Die extravagante Cybertruck is 3 jaar later nog steeds niet in productie, maar de reservatiehouders, waaronder mezelf, blijven dromen van de onbezonnen avonturen die ze met deze terreinwagen tegemoet zullen rijden. Kamperen lijkt de nummer 1 activiteit die Cybertruck kopers in gedachten hebben, en dus hebben al een hele reeks bedrijven kampeermodules ontwikkeld die op de Cybertruck gemonteerd kunnen worden.

De meest recente inzending is van Space Campers. Hun kampeerunit voegt via een tent extra ruimte toe aan de laadbak, met plaats voor een bed, een fornuis en een bureauruimte. Je kan ook buiten kokerellen en er is zelfs gedacht aan een outdoors cinema-beleving.

Slechts 24.000$ wil Space Campers voor dit product, en geheel in Tesla-stijl kan je de unit nu al reserveren vanaf 100$. Betaal je een hoger reservatiebedrag, dan moet je minder lang… wachten.



