Rijtest: Opel Mokka-e ⚡

We kregen de kans om een uurtje met de nieuwe elektrische Opel Mokka-e te rijden. Dit zijn onze eerste impressies.

In 2011 begon Opel sterk aan z’n elektrificatiestrategie met de introductie van de plug-in hybride Ampera, maar sindsdien is het merk op het elektrische front in een winterslaap gevallen. We kregen in 2017 nog wel de volledig elektrische Ampera-e gepresenteerd, maar die is in België, mede door de overname door PSA, nooit echt beschikbaar geweest.

Zoektocht naar identiteit

Nu Opel volledig onder de PSA/Stellantis vleugels zit, kan het z’n volledige gamma in ijltempo elektrificeren door de gedeelde platformen en aandrijflijnen van het moederconcern. Zo introduceerde Opel vorig jaar al de Corsa-e stadswagen, en daar komt nu dus de Mokka-e, een compacte SUV, bij.

In de Stellantis fusie-operatie die momenteel aan de gang is, dreigt Opel natuurlijk z’n identiteit te verliezen, en daar hebben ze zelf ook schrik voor. Daarom moest de Mokka-e iets speciaal worden, om zich af te zetten tegen z’n drielingbroertjes, de Citroën e-C4 en de Peugeot e-2008.

Die rebelsheid weerspiegelt zich om te beginnen al in de marketingleuze, “Less Normal, More Mokka”. Verder valt de gespierdheid van de wagen op; hij oogt breed en stoer, of “Bold and Pure” zoals ze op het PR-departement zeggen. Ook de vin die midden over de motorkap loopt draagt bij aan z’n hormonenkuur. Die vin zit bij het rijden prominent in het zicht, waardoor je je bij momenten in een sportwagen waant.

De vormgeving van de neus, die geïnspireerd is door de befaamde Opel Manta, moet bijdragen aan Opel’s merkidentiteit. Die voorkant zullen we ook zien op toekomstige Opel modellen.

Tenslotte voelt het dashboard, met z’n twee naar de chauffeur gerichte schermen en relatief weinig fysieke knopjes, modern, coherent en functioneel aan.

Rijgedrag

Het is duidelijk dat Opel van z’n opa-imago afwil, en dat voel je ook tijdens het rijden. De Mokka-e stuurt, ondanks z’n SUV-setup, scherp, terwijl het overhellen in de bochten tot een minimum beperkt blijft. Onderstuur is door z’n 260 Nm onmiddellijk beschikbaar koppel op de voorwielen uiteraard prominent aanwezig.

Het accelereren verloopt, zoals in elke elektrische auto, vlot en opzwepend. Met een 0 tot 100 sprint in 8,5 seconden is het zeker geen sprintbom, maar het voelt snel genoeg.

Het rijbereik kunnen we moeilijk exact beoordelen op basis van een korte testrit, maar Opel heeft het over een WLTP-actieradius van 324 km. Wij denken dat het in de realiteit op ongeveer 250 km zal uitkomen.

Een Opel Mokka-e kan je in België kopen vanaf 36.200€ inclusief BTW. Daarmee is hij 13.600€ duurder dan z’n benzine-aangedreven equivalent (Mokka 1.2 Turbo) en 11.600€ duurder dan de diesel-versie (1.5 Turbo D).

