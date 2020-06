Europa wil groen waterstof als strategisch exportproduct

In het kader van een Europees relancebeleid wil de Europese Commissie een wereldwijde waterstofmarkt creëren die verhandeld wordt in euro’s. Het hoopt ook de markt te overtuigen om vooral (duurder) groen waterstof te kopen.

Waterstof wordt al een halve eeuw naar voor geschoven als de wonderoplossing voor al onze energieproblemen, maar de waterstofeconomie komt maar niet van de grond. De EU wil de Coronacrisis aangrijpen om daar verandering in te brengen, zo blijkt uit een conceptueel strategisch rapport dat Politico kon inkijken, en waarvan de finale versie eind juni gepubliceerd zal worden.

Europa lijkt bezorgd te zijn omdat het achterop hinkt in de wereldwijde waterstofrace. China investeert volgens het draft-document nu al 4€ per capita in de waterstofeconomie, Japan 3€, de VS 0,75€ en Europa slechts 0,5€.

Van de 74 miljoen ton waterstof die jaarlijks wereldwijd geproduceerd wordt, komt ook maar 9,8 miljoen uit Europa. De nota spreekt over het aandikken van de productie van 2 miljard euro naar 140 miljard tegen 2030. Dit zou 140.000 nieuwe jobs moeten creëren.

Van vuil tot groen waterstof

Waterstof komt in veel varianten.

Zo hebben we grijs waterstof dat geproduceerd wordt uit de reforming van aardgas. Dit “vuil waterstof” heeft een hoge CO2-uitstoot en houdt ons in geopolitiek perspectief afhankelijk van landen die veel aardgas exporteren (VS, Rusland, Qatar, …). 95% van al het beschikbare waterstof wordt momenteel geproduceerd uit aardgas. Dit waterstof heeft een productiekost van ongeveer 1€ per kg. Om je daar iets bij voor te stellen; een gemiddelde waterstofauto verbruikt ongeveer 1 kg waterstof per 100 kilometer.

Het document spreekt ook over blauw waterstof. Ook dit waterstof wordt geproduceerd uit aardgas, maar door middel van (dure) CO2-captatie wordt de milieu-impact beperkt. Dit waterstof kost 1€ tot 2€ om te produceren. De Europese Commissie wil Europese producenten van grijs waterstof gaan subsidiëren om CO2-captatietechnologie te installeren.

Tenslotte hebben we groen waterstof. Dit wordt geproduceerd door middel van elektrolyse, een proces waar veel elektriciteit voor nodig is. Haal je die elektriciteit uit zonnepanelen, wind-energie of een andere groene energiebron, dan spreken we over groen waterstof. Er staan reeds een aantal grote groene waterstoffabrieken op de planning, o.a. in Nederland (Hydrogen Valley) en in Portugal (Green Flamingo). Die projecten zitten voorlopig in de koelkast in afwachting van Europese subsidiëring.

Waterstof als redder van de euro

De nota spreekt ook over het creëren van een wereldwijde waterstofmarkt die in euro zou moeten verhandeld worden. Op die manier hoopt Europa de euro als munt te kunnen ondersteunen, net zoals de internationale oliemarkt hoofdzakelijk verhandeld wordt in dollar en zo de dollar als munt ondersteunt (“petrodollar”). Dit is misschien broodnodig in tijden waar de euro ondermijnd wordt door de massale geldpersoperaties van de ECB.

De Europese Commissie wil groene waterstofproductie in ieder geval een voorkeursbehandeling geven over grijs en blauw waterstof. Maar waterstof is natuurlijk waterstof, ongeacht de denkbeeldige kleur die we er aan geven. Waarom zouden onze internationale handelspartners duurder groen waterstof kopen, als ze voor een vijfde van de prijs grijs waterstof kunnen kopen? Europa hoopt hen te overtuigen door “diplomatieke druk” en door het goede voorbeeld te geven.