Tesla Cybertruck blijft even groot, maar Musk wil ook baby-versie

De Tesla Cybertruck is nog niet in productie, en Elon Musk droomt al over een nieuwe baby-versie die beter in Europese parkeerplaatsen past.

Eind vorig jaar onthulde Tesla het prototype van de Cybertruck, een gigantische elektrische pick-up die recht uit een sciencefiction film lijkt te rijden. De Cybertruck moet in 2021 op de markt komen.

In tegenstelling tot bij de mainstream automerken, staan Tesla’s prototypes meestal zeer dicht bij het finale productiedesign. In het geval van de Cybertruck blijkt Tesla wel tegen een aantal praktische en legale grenzen te botsen. De Cybertruck is namelijk te groot voor standaard garages en het is geen evidentie om hem in Europa gehomologeerd te krijgen.

Tight world truck

Daarom suggereerde Tesla CEO Elon Musk onlangs dat de productieversie van de Cybertruck 3% tot 5% zou kunnen krimpen ten opzichte van het prototype. Gisteren kwam Musk echter op z’n stappen terug. Op Twitter zei hij dat 3% kleiner toch te klein is, en dat de productierijpe Cybertruck ongeveer even groot blijft als de concept.

Musk tweette ook dat er later misschien een kleinere “tight world” pick-up truck komt.

Elon elaboreerde niet verder op die laatste uitlating, maar er is nu natuurlijk ruimte voor interpretatie en speculatie. Blijft de gewone Cybertruck in de VS, en komt enkel de baby-truck naar Europa? En als de babycyber er komt, wanneer dan? Tesla heeft immers nog veel werk op de plank. De Model Y moet dit jaar gelanceerd worden. De Cybertruck moet in 2021 uit de fabriek rollen, en dan hebben we ook nog de nieuwe Roadster die op zich laat wachten. Om het nog niet te hebben over nevenprojectjes zoals de Cyberquad.

Met andere woorden, als de babycyber er komt, zien we dat niet gebeuren vóór 2024. Maar goed, dromen maakt het leven interessant.