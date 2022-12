12 nieuwe elektrische auto’s op autosalon van Brussel (2023)

We geven een overzicht van nieuwe, productierijpe, elektrische auto’s die naar het autosalon van Brussel komen (14 januari – 22 januari 2023).

Na twee afgelaste edities (Corona, weet je wel) krijgen we in januari 2023 gelukkig weer een autosalon in Brussel. Daar mogen we blij mee zijn, want autoshows beginnen stilaan een zeldzaamheid te worden in de westerse wereld. Zelfs het bekende Genève autosalon verkast in 2023 volledig naar Qatar.

In dit artikel presenteren we je alle nieuwe 100% elektrische auto’s, die in de loop van 2023 leverbaar worden, die je kan bewonderen op het salon. Uiteraard zullen er naast deze nieuwe EV’s ook nog heel wat elektrische auto’s te zien zijn die al langer op de markt zijn.

1. Audi Q8 e-tron (paleis 11)

Paleis 11 van de Heizel is volledig afgehuurd door d’Ieteren, dus daar vind je onder andere de Audi-stand. De blikvanger daar is ongetwijfeld de gefacelifte e-tron, die voortaan als Q8 e-tron door het leven gaat. De Q8 e-tron is verkrijgbaar als SUV en als SUV-coupé (Sportback). De Q8 e-tron wordt geproduceerd in Brussel (Vorst), en in tijden waar veel automobielen uit Oost-Europa of China komen, mogen we dat best bijzonder noemen. Lees hier meer over de vernieuwde Audi Q8 e-tron.

2. Hyundai Ioniq 6 (paleis 6)

De nieuwe Ioniq 6 vind je terug op de Hyundai-stand in paleis 6. Dat is dan meteen gemakkelijk om te onthouden. Deze nieuwe elektrische sedan komt de Ioniq 5 hatchback vergezellen in het elektrische Hyundai gamma. In januari zal Hyundai ook meteen de Belgische prijzen en leveringsdata bekend maken.

3. Jeep Avenger (paleis 5)

Paleis 5 is volledig afgehuurd voor de Stellantis-merken en Renault, en de auto die daar de show steelt is de nieuwe Jeep Avenger. Deze compacte SUV met semi-offroad-pretenties wordt volgens ons een verkooptopper, als Stellantis hem voldoende kan leveren natuurlijk.

4. Lexus RZ 450e (paleis 7)

Bij Lexus staat de hele stand in het teken van hybrides. Toch heeft ook de gloednieuwe elektrische RZ 450e er een plekje toegewezen gekregen. Deze vierwielaangedreven elektrische SUV heeft een 71,4 kWh batterij en een gecombineerd vermogen van 230 kW. Lexus spreekt over een WLTP-rijbereik van ruim 400 km, wat dan in de praktijk eerder “ruim 300 km” zal zijn. Prijzen volgen in januari.

6. Lotus Eletre (paleis 5)





Sportwagenmerk Lotus gaat elektrisch, en dat kan je gaan vaststellen in paleis 5. Daar zal Lotus namelijk de Eletre presenteren, een volledig elektrische SUV.

7. Maxus Mifa 9 (paleis 6)

Ook de Chinezen zijn van de partij, o.a. met het merk Maxus. Deze MIFA 9 minivan moet een goedkoper alternatief vormen voor de Mercedes EQV’s van deze wereld.

8. Maxus T90 EV (paleis 6)

Met de T90 EV lanceert Maxus de eerste elektrische pickup truck op de Belgische markt, en ook deze kan je bewonderen in paleis 6.

9. MG 4 (paleis 6)

We blijven bij de Chinezen, want in paleis 6 kan je eveneens de MG 4 aanschouwen. Deze nieuwe elektrische auto wordt een prijsbreker op de Belgische markt, met een vanafprijs van slechts 30.785€. En hoewel dat nog altijd klinkt als veel geld, is het daarmee wel de zesde goedkoopste EV van het moment.

10. Opel Astra Electric (paleis 5)

In paleis 5 vind je de nieuwe Opel Astra Electric, die zowel een hatchback als een break koetswerkvariant krijgt.

11. Polestar 3 (paleis 6)

Hoewel Volvo niet naar het salon komt, is z’n elektrische neef Polestar er wel. Op de Polestar-stand vind je de nieuwe 3, een luxe-SUV met een gepeperd prijskaartje van 89.900€. Lees er hier meer over.

12. VW ID. Buzz (paleis 11)

Op de Volkswagen-stand in paleis 11 vind je o.a. de ID. Buzz terug, de elektrische reïncarnatie het legendarische hippiebusje uit de jaren 60. Volkswagen heeft er zowel de bestelwagenversie als het personenbusje staan.

Afwezigen

De grote afwezigen op het salon zijn Mercedes en Volvo. Daardoor moet je o.a. de nieuwe Volvo EX90 en de Mercedes EQE SUV missen.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.