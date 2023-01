4 elektrische microcars om te ontdekken op het autosalon (2023)

We geven een overzicht van alle elektrische “microcars” die je kan ontdekken op het autosalon van Brussel, dat doorgaat van 14 januari t.e.m. 22 januari 2023.





Aangezien de elektrische auto nog altijd onbetaalbaar is voor de meeste particuliere kopers, beginnen zelfs grote auto-importeurs nu elektrische “microcars”, of “nanocars”, in te voeren.





Deze voertuigen zijn niet gehomologeerd als auto, maar wel als vierwieler (L6e, L7e). Ze zijn kleiner en lichter dan een gewone auto. Ze zijn vaak ook minder comfortabel, vooral op vlak van geluidscomfort en ophanging, maar ze zijn meestal ook goedkoper.

LEES OOK: Dit zijn de 20 goedkoopste elektrische auto’s

Op het autosalon kan je drie van dergelijke elektrische microcars ontdekken. Dit zijn ze:

1. Microlino

Dit retro-autootje, geïnspireerd door de legendarische BMW Isetta, wordt ingevoerd door d’Ieteren. Je kan de Microlino ontdekken in paleis 11. Lees hier alles over de Microlino.

Topsnelheid: 90 km/u

Actieradius: tot 230 km (afhankelijk van de versie)

Vanafprijs: 14.900€

2. Xex Yoyo

Deze Chinese microcar wordt geïmporteerd door V.J.B. Motors NV uit Hasselt, en zij zullen de Yoyo tonen in paleis 9.

Topsnelheid: 80 km/u

Actieradius: tot 150 km

Vanafprijs: 15.770€

3. Citroën AMI

Dit Frans autootje zal je kunnen bewonderen op de Citroën stand in paleis 5.

Topsnelheid: 45 km/u

Actieradius: tot 75 km

Vanafprijs: 7.790€

4. Silence S04

Het Spaanse merk Silence komt naar België via Hyundai-importeur Astara. Naast enkele elektrische scooters, heeft Silence ook de S04, een elektrische vierwieler. Dit autootje wordt leverbaar vanaf het tweede kwartaal van 2023, en krijgt een versie met een top van 45 km/u en één met een topsnelheid van 80 km/u. Je vindt de Silence S04 in paleis 6.

Topsnelheid: 45/80 km/u

Actieradius: tot 150 km

Vanafprijs: 16.285€

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.