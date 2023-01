Dit zijn de 20 goedkoopste elektrische auto’s in 2023

Wil jij goedkoop elektrisch rijden? In dit artikel geven we een overzicht van de goedkoopste elektrische auto’s die je in 2023 kan kopen. Extra goed nieuws is dat ze allemaal goedkoper zijn dan 40.000€! Dit zijn ze dan, van duurder naar goedkoopst:

20. Citroën ë-C4 X: 38.122€





Realistisch rijbereik: 290 km

19. Peugeot e-208: 37.665€

Realistisch rijbereik: 280 km

18. MG ZS EV Long Range: 37.585€

Realistisch rijbereik: 350 km

17. MG 5 Electric Long Range: 37.585€

Realistisch rijbereik: 320 km

16. Citroën e-C4: 37.441€

Realistisch rijbereik: 285 km

15. Renault Mégane EV40: 37.350€

Realistisch rijbereik: 235 km

14. Nissan Leaf: 36.550€

Realistisch rijbereik: 240 km

13. Mini Electric: 36.500€

Realistisch rijbereik: 160 km

12. Seres 3: 35.990€

Realistisch rijbereik: 265 km

11. Mazda MX-30: 35.640€

Realistisch rijbereik: 160 km

10. MG 5 Electric Standard Range: 34.585€

Realistisch rijbereik: 250 km

9. MG 4 Electric 64: 34.285€

Realistisch rijbereik: 350 km

8. Fiat 500e 87 kW: 33.790€

Realistisch rijbereik: 250 km

7. MG ZS EV Standard Range: 33.585€

Realistisch rijbereik: 255 km

6. Opel Corsa-e: 33.560€

Realistisch rijbereik: 285 km

5. MG 4 Electric 51: 30.785€

Realistisch rijbereik: 280 km

4. Fiat 500e 70 kW: 29.790€

Realistisch rijbereik: 150 km

3. Smart fortwo EQ: 25.894€

Realistisch rijbereik: 105 km

2. Renault Twingo ZE: 23.250€

Realistisch rijbereik: 150 km

1. Dacia Spring: 20.999€

Realistisch rijbereik: 185 km

