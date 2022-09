Microlino zal vanaf 2023 ingevoerd worden door d’Ieteren

Volkswagen importeur d’Ieteren zal vanaf 2023 een nieuwe elektrische vierwieler invoeren, de “Microlino”.

We zien hem al jaren verschijnen op autosalons aller landen, de Microlino, een elektrisch retro-autootje geïnspireerd door de BMW Isetta uit de jaren 50.

Om eerlijk te zijn dachten we dat hij er niet meer zou komen, tot we vandaag plots het bericht ontvingen dat d’Ieteren hem zal invoeren in België. De auto zal online verkocht worden en de eerste leveringen volgen al begin 2023.







De Microlino biedt plaats aan 2 personen en 230 liter baggage. Je krijgt de keuze uit een 6 kWh, een 10,5 kWh of een 14 kWh batterij, die voor een theoretisch rijbereik zorgen van 91 tot 230 km. Laden kan via een gewoon stopcontact en duurt, afhankelijk van de batterij die je gekozen hebt, 3 à 4 uur.

Belastingvermindering

Dit autootje weegt slechts +-500 kg en is 2,5 meter lang. Ter vergelijking, een Renault Twizy is 2,3m lang en weegt 475 kg, en een Smart fortwo is 2,7m lang en weegt 1.100 kg.

De Microlino is gehomologeerd als vierwieler (L7e). Je mag hem rijden met een rijbewijs B, en hij komt normaal gezien in aanmerking voor 15% belastingvermindering in de personenbelasting. Lees hier meer over subsidies en fiscale voordelen voor elektrische voertuigen.

D’Ieteren heeft het over een vanafprijs van 14.900€ voor de goedkoopste versie. De productie vindt plaats in Italië.

