Genève autosalon in Qatar maakt data van 2023-editie bekend

De GIMS-organisatie maakt de data bekend van het eerste Genève autosalon in Qatar.

Waar gaat het autosalon van Genève door? De kans dat de gemiddelde burger Genève antwoordt is groot, maar dat is fout, want voortaan gaat het Genève autosalon, of GIMS (Geneva International Motor Show) voor de kenners, door in oliestaat Qatar.







Afgelopen zomer had de organisatie aangekondigd dat de eerste Qatar-editie zou plaatsvinden in november 2023, maar dat is nu een beetje vervroegd. GIMS laat vandaag weten dat de officiële salondata 5 tot 14 oktober 2023 zijn. Het salon zal gehouden worden in het Doha Exhibition and Convention Centre (DECC).

Het salon valt samen met een Formule 1 race in Doha, op 8 oktober 2023. De kans dat vliegticket- en hotelprijzen rond die data de niveaus van Genève nog overstijgen, is dus groot.

