Bidirectionele laadpalen krijgen forse subsidie vanaf 2023

Uit een recent ingediend wetsontwerp blijkt dat we vanaf 1 januari 2023 mogelijks een forse belastingvermindering krijgen voor de installatie van een bidirectionele laadpaal.

Wie momenteel een laadpaal installeert kan tot 675€ belastingvermindering krijgen. Het gaat daarbij meestal om laadpalen die in één richting stroom leveren, van je huis/zonnepanelen naar je elektrische auto.

Vanaf 2023 verwacht de federale regering de algemene commercialisatie van de zogenaamde bidirectionele laadpaal. Deze kan ook elektriciteit laten stromen van je elektrische auto naar je huis, zodat je elektrische auto als thuisbatterij kan fungeren.







Grensbedrag van 8000€

Deze bidirectionele laadpalen zijn wel een pak duurder, en daarom wil minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) deze palen gaan subsidiëren. Hij heeft daartoe een wetsontwerp ingediend. Je zou vanaf 2023 een percentage van een grensbedrag tot 8.000€ kunnen in mindering brengen op je personenbelasting, voor de installatie van een bidirectionele laadpaal.

OVERZICHT: alle elektrische auto’s die bidirectioneel kunnen laden

Ook het grensbedrag voor gewone laadpalen zou opgetrokken worden. Momenteel kan je 45% van 1.500€ in mindering brengen, concreet 675€ dus. In 2023 moet het percentage dalen naar 30%, maar Van Peteghem wil het grensbedrag optrekken naar 1.750€, omdat de installatiekosten door de inflatie serieus gestegen zijn. Concreet zou het dan neerkomen op een belastingvermindering van 525€ in 2023.

