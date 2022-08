Genève annuleert autosalon (2023) opnieuw en focust op Qatar

Voor de vierde keer op rij gaat het Genève autosalon niet door, maar autofanaten kunnen voortaan troost vinden in de Qatarese woestijn.

Na annulatie in 2020, 2021 en 2022 zal de jaarlijkse hoogmis van de automobiel, het autosalon van Genève (GIMS), ook in februari 2023 niet doorgaan. De organisator wijst naar geopolitieke en economische onzekerheden en vreest dat ook de coronapandemie nogmaals roet in het eten zou kunnen gooien.

November 2023

Zoals eerder al aangekondigd, zal het Genève autosalon in november 2023 wel z’n tenten opslaan in Qatar. Dat event zal doorgaan in het Doha Exhibition and Convention Center (DECC) en op andere gedecentraliseerde locaties.

Het Qatar Genève autosalon, of de “Geneva International Motor Show Qatar” zoals het officieel heet, zou voortaan om de twee jaar moeten plaatsvinden. Of het Genève autosalon in Genève ooit nog terugkeert, blijft een vraagteken.

We beginnen op de redactie alvast te sparen voor onze vliegtickets.

