Zoveel kost de elektrische Lotus Eletre in België (2023)

We duiken in de Belgische prijslijst van de Eletre, de allereerste elektrische auto van Lotus.





Sportwagenmerk Lotus was via een omweg pionier op de elektrische automarkt; de allereerste Tesla (Roadster) was immers gebaseerd op een Lotus Elise sportwagen.





Op een elektrische auto die door Lotus zelf gemaakt werd, moesten we echter nog 15 jaar wachten. Die is er nu, in de vorm van een elektrische “hyper-SUV”. Die hyper-SUV heet Lotus Eletre, en hij wordt in de loop van 2023 leverbaar.

De Eletre wordt leverbaar met twee aandrijflijnen. De instapversie heet gewoon “Eletre”, en krijgt een 112 kWh (bruto) batterij en vierwielaandrijving met een vermogen van 612 pk. De topversie is de Eletre R, en die krijgt eveneens een 112 kWh batterij en vierwielaandrijving, maar wel een hoger vermogen van 919 pk. Tussen deze twee versies bevindt zich ook nog de Eletre S, die dezelfde technische specificaties heeft als de basisversie, maar wel meer basisuitrusting krijgt (o.a. Soft Door Close, Active Rear Spoiler, Premium Ambient Lighting, KEF geluidsinstallatie, …).

De instap-Eletre sprint in 4,5 seconden naar 100 km/u en topt bij een gentlemanwaardige 250 km/u. De Eletre R sprint in 2,95 seconden naar 100 en gaat door tot 260 km/u. Het officiële WLTP-rijbereik bedraagt respectievelijk 580 km en 500 km.

En dan nu de prijzen. De basisprijs duikt toch nog juist onder de 100k. Je kan de gewone Eletre namelijk kopen voor 98.690€. Voor de Eletre S wil Lotus minstens 124.090€, en de Eletre R topvariant verlaat de showroom voor 154.090€.

De concurrenten

Hoe verhoudt zich dat tot de andere elektrische luxe-SUV’s op de markt? De BMW iX kost minstens 82.800€, de Audi Q8 e-tron 76.500€ en de Mercedes EQS SUV 119.427€. Een Tesla Model X Plaid kost 143.990€.

De Porsche Taycan, weliswaar geen SUV, maar gezien z’n prestaties en prestige wel in dezelfde markt spelende, kost minstens 92.689€. Ga je voor de Taycan crossover variant (om dichter aan te leunen bij een SUV) met een vergelijkbaar vermogen, de Cross Turismo 4S (571 pk), dan moet je minstens 122.295€ voorzien.

Daarmee vergeleken is de Lotus Eletre dus helemaal niet gek geprijsd. Bovendien is de kans groot dat je geen twee Eletre’s tegelijkertijd zal zien rijden op de dijk in Knokke.

De Lotus Eletre zal te zien zijn op het autosalon van Brussel, dat doorgaat van 14 tot 22 januari.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.