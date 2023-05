Alpine A290_β: elektrische hot hatch die in 2024 in productie gaat

Ik heb op mijn klavier even goed moeten zoeken naar de β-toets, en ben uiteindelijk voor de copy-paste oplossing gegaan. De Alpine A290_β dus. Die werd afgelopen nacht volledig onthuld.







Het Franse sportautomerk Alpine werd in 2017 van onder het stof gehaald met de lancering van de fenomenale A110, een sportcoupé met benzinemotor die zich van de concurrentie onderscheidt door een lichtgewicht architectuur en een pure rijdynamiek.

Er is echter maar een beperkte markt voor de A110, en Alpine wil de komende jaren grotere volumes gaan draaien. In Europa betekent dat dat elektrificatie verplicht op het menu komt, en daar komt de A290_β in the picture.

500 pk

De Alpine A290_β is een volledig elektrische hot hatch die z’n basis deelt met de nieuwe Renault 5, die eveneens in de pijplijn zit.

Waar de Renault 5 een budgetvriendelijke (goedkoper dan de ZOE) elektrische stadsauto moet worden, zal de Alpine A290_β zijn extra sportieve evenknie zijn. De A290_β wordt voorwielaangedreven door twee elektromotoren die richting de 500 pk zouden leveren. Verder krijgt de A290_β brede wielkasten en de nodige extra spoilers die zijn sportiviteit en de beoogde rijdynamiek ondersteunen.

De β geeft aan dat het hier nog om een concept gaat. Of alle gepresenteerde elementen het tot de productiefase zullen schoppen valt dus nog af te wachten. Wat wel geweten is, is dat de productierijpe versie in 2024 al van de band zal rollen. Of die productiewagen dan gewoon A290 zonder β gaat heten is nog niet bekend, maar wij vermoeden alvast van wel.

