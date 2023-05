Digitale meter levert foute facturatie en blokkeert leverancierswissels

Tot 260.000 Belgische klanten worden momenteel getroffen door technische problemen met de uitrol van de digitale meter voor gas en elektriciteit. De gevolgen gaan van foutieve facturatie tot onmogelijke leverancierswissels.







Onder druk van Europa begon België in 2021 halsoverkop de digitale meter uit te rollen voor gas en elektriciteit. De meeste andere Europese landen hadden die opdracht reeds volbracht, maar België bengelde nog achteraan het peloton.

Die uitrol is nu ver gevorderd maar verloopt met horten en stoten. Uit berichtgeving van VRT NWS blijkt vandaag dat heel wat klanten getroffen worden door trage, ontbrekende of gewoonweg foutieve facturatie. Tot overmaat van ramp kunnen heel wat klanten met een digitale meter niet overstappen van leverancier.

Softwareproblemen bij Atrias

Het probleem zou liggen bij Atrias cv, een bedrijf dat in 2011 opgericht werd door de vier grootste distributienetbeheerders, Fluvius, ORES, Sibelga en RESA. Volgens hun website zorgt Atrias voor “ondersteuning en ontwikkeling van de vrije Belgische energiemarkt” en fungeert het als “centrale naaf in de informatievoorziening”. Atrias moet er dus voor zorgen dat de gigantische hoeveelheid data van al die digitale meters goed uitgewisseld wordt tussen klanten, leveranciers en netbeheerders. Door de uitrol van nieuwe software eind 2021 blijkt dat echter fout te lopen.

De cijfers over hoeveel klanten getroffen worden door de problemen lopen uiteen. Volgens VRT NWS zou het momenteel om mogelijks 260.000 klanten gaan. Volgens FEBEG (koepel van energieleveranciers) gaat het om 60.000 klanten en volgens de federale ombudsman Eric Houtman 100.000.

Het aantal klanten dat dit jaar van leverancier wisselde is in 2023 dan ook drastisch gedaald ten opzichte van 2022. Januari 2022 mogen we niet als referentie nemen, aangezien toen zeer veel klanten van leverancier veranderd zijn door het faillissement van de twee energieleveranciers. Februari en maart tonen echter ook een flinke daling qua leverancierswissels. Het is niet duidelijk of dit door de problemen met de digitale meter komt.

Bekabelde meters

De softwareproblemen komen bovenop het reeds bekende probleem van de bekabeling, of het gebrek eraan.

De netbeheerders hebben ervoor gekozen om draadloze digitale meters uit te rollen, maar die geraken met hun signaal vaak niet bij de zendmast, bijvoorbeeld door te veel gewapend beton in het gebouw of omdat het bereik simpelweg onvoldoende is.

Bovendien weigert een grote groep klanten de digitale meter omdat deze ongewenste straling in huis zou brengen. Zij haalden reeds hun gelijk in de rechtbank. Netbeheerder Fluvius dwingt deze klanten nu om tot 821€ op te hoesten voor een semi-bekabelde oplossing. Voor wie blijft weigeren heeft Fluvius “boetes” voorzien. Voor een eerste ingebrekestelling rekent Fluvius 273,84€ kosten aan.