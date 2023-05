Deze 6 auto’s komen in aanmerking voor nieuwe Vlaamse EV-premie

In september 2023 zal de Vlaamse regering mogelijks een nieuwe premie aankondigen voor elektrische auto’s met een catalogusprijs tot 35.000€. We geven een overzicht van alle elektrische wagens die minder dan 35.000€ kosten, en dus in aanmerking zouden komen voor de voorgestelde premie.

1. Abarth 500e: 34.290€







De Abarth 500e is een sportieve variant van de Fiat 500e, een elektrische stadswagen. Deze auto beschikt over een 37,3 kWh (netto capaciteit) batterij die je ongeveer 250 km realistisch rijbereik bezorgt.

2. MG 4 Electric: 32.285€

De MG 4 Electric is een Chinese elektrische hatchback die over een 50,8 kWh batterij (netto) beschikt, goed voor een realistische actieradius van 280 km. De auto kost 32.285€. Er is ook een duurdere versie met een grotere 61,7 kWh batterij.

3. Smart fortwo EQ: 28.314€

De Smart fortwo EQ is een elektrisch stadsautootje met twee zitplaatsen. Z’n 16,7 kWh batterij (netto) bezorgt hem een realistische ranger van 105. Deze auto is ook verkrijgbaar als cabrio voor 31.339€.

4. Fiat 500e: 27.790€

De Fiat 500e is een elektrische stadsauto waarvan er vier verschillende versies verkrijgbaar zijn. Er is de basisversie, een hatchback met 21,3 kWh batterij (netto) en 95 pk. Deze kost 27.790.€

Dan zijn er ook de duurdere hatchback met 37,3 kWh batterij en 118 pk (31.290€), de cabrio met 37,3 kWh batterij (31.893€) en de “3+1” koerswerkvariant (33.290€).

Al deze versies zouden in aanmerking komen voor een EV-premie met een prijsplafond van 35.000€.

5. Renault Twingo ZE: 23.250€

De Renault Twingo ZE, een elektrische stadsauto met 21,3 kWh batterij en een realistisch rijbereik van 150 km, kost minstens 23.250€.

6. Dacia Spring: 20.990€

Uiteraard zal ook de goedkoopste elektrische auto van het moment, de Dacia Spring, in aanmerking komen voor een EV-premie met prijsplafond. De Spring met 45 pk vermogen (20.990€) beschikt over realistische actieradius van ongeveer 185 km. Er is ook een iets duurdere variant met 65 pk die 22.690€ kost.

