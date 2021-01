Dit elektrisch retromodel luidt nieuw tijdperk in voor Renault ⚡

Renault heeft een volledig nieuw plan klaar voor elektrificering en connectiviteit. Om dat project kracht bij te zetten lanceren ze het Renault 5 Prototype.

Het lijkt er op dat de Bizonkop in Frankrijk gepasseerd is, want bij Renault zijn ze plots helemaal in de ban van een revolutie. Of “Renaulution” zoals ze het zelf noemen.

Onder het “Renaulution” plan willen de Fransen tegen 2025 veertien kernmodellen in hun gamma hebben, waarvan 7 volledig elektrisch en de rest op z’n minst hybride. Los van elektrificering gaat Renault ook sterker inzetten op technologie. Ze introduceren namelijk “Software République”, een open ecosysteem voor software, data, cyberbeveiliging en micro-elektronica.





Er gaat duidelijk een “Nouvelle Vague” door het hoofdkantoor in Boulogne-Billancourt. Met zoveel franse buzzwords in een persbericht kan dat alleen maar goed komen.

In één adem lanceert Renault ook een concept op basis van de legendarische Renault R5. De Renault 5 Prototype is een volledig elektrisch retromodel op basis van de R5. De gebruikte designtaal zal gebruikt worden in de toekomstige kernmodellen van Renault. En wie weet, misschien komt er wel een productie-afgeleide van het “5” prototype. Wij hopen het alvast, want hij ziet er best goed uit!

Renault wil ook tweedehandswagens gaan ombouwen tot milieuvriendelijke modellen, en ook van waterstof voor lichte bedrijfsvoertuigen willen de Fransen een speerpunt maken.

Tenslotte wordt er ook bij dochtermerk Alpine stevig geëlektrificeerd.

