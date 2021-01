Tesla zet z’n eerste stappen in India 🇮🇳

Na enkele beloftes over een nakende lancering in India, heeft Tesla de eerste stap gezet; de oprichting van een vennootschap in Bangalore.

De Indiase overheid wil van elektrische mobiliteit een speerpunt maken zodat het de luchtvervuiling en de afhankelijkheid van olie-import kan aanpakken. Desondanks komt de elektrische auto markt in India traag op gang. Van de acht elektrische modellen die je er momenteel kan kopen, zijn zes suboptimale producten van de lokale autogiganten Tata en Mahindra. Verder kan je er ook nog de Mercedes EQC en de Hyundai Kona EV nieuw kopen.





Tesla CEO Elon Musk heeft zich al enkele keren laten ontvallen dat een lancering in India er zit aan te komen. India is mogelijks een zeer lucratieve markt voor Tesla, gezien het enorme bevolkingsaantal (meer dan 1,3 miljard), een groeiende middenklasse en lage lonen voor lokale productie.

Deze week heeft Tesla daadwerkelijk z’n eerste stappen gezet op de Indiase markt. Het heeft namelijk twee vennootschappen opgericht; Tesla Motors India en Energy Private Limited. De vennootschappen hebben hun hoofdzetel in Bangalore, een stad die stilaan het Sillicon Valley van India aan het worden is.

Wanneer Tesla ook daadwerkelijk gaat beginnen met auto’s leveren is niet duidelijk, maar we verwachten dat het nog in 2021 zal zijn.

