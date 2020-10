Tesla’s voor Europese markt worden nu ook in China geproduceerd

Het lijkt er op dat Tesla’s die voor Europa bestemd zijn, nu ook met een “made in China” label kunnen aankomen.

Toen Tesla eind 2018 begon aan de bouw van een fabriek in Shanghai, was het heel voorzichtig met de communicatie. De VS zat, en zit nog altijd, volop in een handelsoorlog met China, dus het mocht er niet op lijken dat Tesla Amerikaanse productie begon te verhuizen richting China. CEO Elon Musk zei toen dat in Shanghai enkel Tesla’s zouden gebouwd worden die bestemd waren voor de Chinese markt. Op die manier tracht het bedrijf te besparen op import- en transportkosten.

Vandaag bereikt ons echter het nieuws dat Tesla sommige Model 3’s voor de Europese markt in China laat produceren. Dit blijkt uit een bestelbon van een klant uit Frankrijk. Zo is de desbetreffende Model 3 alvast niet meer “made in Californië”, maar wel “made in China”.

Het is niet duidelijk wat de strategie hierachter is, over hoeveel en welke wagens het juist gaat en wat het plan hiermee is op lange termijn.

