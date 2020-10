Renault stopt met batterijhuur voor elektrische wagens

Vanaf december 2020 kan je bij Renault geen batterij meer huren bij de aankoop van een elektrische auto. De batterij zal gekocht moeten worden, wat uiteraard het totale aankoopbedrag opdrijft.

Toen de moderne elektrische wagens een 10-tal jaar geleden hun intrede maakten, was batterijhuur een slimme formule om de aankoopprijs van een elektrische auto te drukken. Voor een goeie 20.000€ kon je zo een elektrische auto kopen, en daarbovenop kwam dan een huurbedrag in de grootteorde van 50€ tot 100€.

Renault was de drijvende kracht achter dit concept, en biedt de batterijhuur vandaag nog steeds aan op de ZOE en de Kangoo ZE.

Vanaf december 2020 verdwijnt de batterijhuur in België echter uit de catalogus, zo hebben we uit goede bron vernomen. Het zou zijn omdat het concept wettelijk niet goed geregeld is.

Hierdoor zal je de ZOE vanaf december enkel nog kunnen kopen met koopbatterij. Daardoor stijgt het minimum aankoopbedrag voor een ZOE van 24.400€ (met huurbatterij) naar 32.600€ (met koopbatterij), een verschil van 8.200€.

Renault is het laatste merk om de batterijhuur te laten varen. Eerder deden ook al Smart en Nissan hetzelfde.

