Hoeveel verbruikt een elektrische auto?

Heb je er al eens bij stilgestaan hoeveel elektriciteit een elektrische wagen verbruikt? Denk je dat dit voordeliger of duurder uitkomt dan bij een benzine- of dieselwagen?

De eerste vraag die we ons stellen bij de aankoop van een elektrische wagen is hoe ver hij rijdt op een volle batterij. We staan zelden stil bij het verbruik. Nochtans hebben ook elektro-auto’s een bepaald verbruik per 100 km, net zoals benzine- en dieselwagens.

Naarmate de elektriciteitsprijzen stijgen, zal ook het belang van het verbruik van een elektrische auto op de voorgrond beginnen treden.

Verbruik

Het werkelijk verbruik van een elektrische auto is afhankelijk van heel wat factoren; o.a. de efficiëntie van de elektromotor, het klimaat, de rijstijl, het type parcours, de aerodynamica en het gewicht.

Algemeen genomen kunnen we stellen dat een middelgrote auto (type Nissan LEAF) over een gevarieerd parcours ongeveer 16 kWh per 100 km verbruikt, terwijl een grote limousine (type Tesla Model S) rond de 20 kWh zit.





In een stedelijke omgeving zal het verbruik lager liggen, terwijl een elektrische auto bij een constante snelheid van 120 km/u meer verbruikt. In de tabel hieronder geven we een indicatie.

Parcours VerbruikEG1

Middenklasser

(type Nissan Leaf) VerbruikEG1

Grote Auto

(type Tesla Model S) Stedelijk 14 kWh/100km 18 kWh/100km Snelweg

Continu 120km/u 20 kWh/100km 25 kWh/100km Gemengd 16 kWh/100km 20 kWh/100km

EG1 Verbruik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om waarden bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (15°C tot 20°C).

Kilometerkost

Net zoals de diesel- en benzineprijzen, variëren ook de elektriciteitsprijzen naargelang de leverancier. Wanneer we uitgaan van een elektriciteitsprijs van 0,19€/kWh en een laadverlies van 10% komen we voor een middenklasse elektro-auto op een verbruikskost van 3,3€ per 100 km. Voor een grote elektrische auto moet je rekenen op 4,2€ per 100 km. Lees hier meer over de kost van thuisladen in België.

Gratis laden

Aangezien we ons momenteel in de opstartfase van elektrisch rijden bevinden, kan je her en der gratis laadpalen vinden die door de overheid of door bedrijven gefinancierd worden. Dit kan je verbruikskosten drastisch doen dalen. Je moet er natuurlijk rekening mee houden dat deze gratis-politiek binnen afzienbare tijd zal afgebouwd worden.