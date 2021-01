Alpine A110 wordt volledig elektrisch

Renault’s dochterbedrijf Alpine wordt volledig geherorganiseerd, en dat gaat gepaard met een flinke elektrificatiekuur.

Het Franse merk Alpine, dat enkele jaren geleden uit het stof herrees dankzij Renault, heeft flinke toekomstplannen. Het sportmerk heeft momenteel één auto in het gamma, de A110, een lichtgewicht sportauto met benzinemotor.





Alpine moet duidelijk mee met de revolutie die vandaag bij moederbedrijf Renault werden aangekondigd.

In het kader daarvan wil Alpine tegen 2025 drie elektrische modellen lanceren; een hot hatch (B-segment), een crossover-SUV (C-segment) en een volledig elektrische A110.

De elektrische A110 zal ontwikkeld worden in samenwerking met sportwagenbouwer Lotus. Lotus is nog druk bezig om zelf expertise op te bouwen omtrent elektrische sportwagens, want ze werken momenteel hard aan de Evija, een elektrische supercar.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.