3 nieuwe elektrische auto’s die in mei 2023 onthuld werden

Mei 2023 loopt alweer op z’n einde, dus is het tijd om eens te kijken welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

1. Opel Corsa Electric

In 2019 introduceerde Opel de eerste elektrische versie van de Corsa. Die was gezien de familiebanden technisch identiek aan de Peugeot e-208, maar de Corsa-e was designgewijs toch een beetje de bompa-versie van het tweetal.

Deze week lanceerde Opel de zesde generatie van de Corsa, en die krijgt naast klassieke motoren ook weer een elektrische versie. De nieuwe Corsa ziet er een pak hipper uit dan z’n voorvanger.

Los van het design zijn er nog andere wijzigingen. Zo verandert de naam van Corsa-e naar Corsa electric en zijn er voortaan twee aandrijflijnen beschikbaar. Enerzijds de oude versie met 136 pk, vermoedelijk nog steeds gekoppeld aan een 46,3 kWh (netto) batterij. Maar er komt ook een krachtigere elektromotor (156 pk) in de optielijst die z’n stroom haalt uit een 48,1 kWh accu (netto). Deze nieuwe elektromotor werd recent reeds geïntroduceerd op andere producten uit het Stellantis-concern, met name de Citroën ë-C4, de Citroën ë-C4 X, de vernieuwde Peugeot e-208 en de vernieuwde Opel Mokka-e.

2. Honda e:Ny1

Honda schotelt ons deze maand een portie dyslexie voor, met de introductie van de e:Ny1, een volledig elektrische SUV in het B-segment.

De e:yN1 (🤯) wordt voorwielaangedreven door een 150 kW elektromotor die z’n stroom haalt uit een 68 kWh batterij.

De auto zou ook naar de Belgische markt komen. Het valt echter af te wachten of ze hem effectief zullen willen verkopen, of of ze hem even onbereikbaar maken als de Honda e.

3. BMW i5

De introductie van een nieuwe 5-serie is altijd feest, en nu worden er zelfs extra confettiploffers ingezet door de lancering van de achtste generatie te laten samenvallen met die van de i5.

Op de aandrijflijn na, zijn de nieuwe 5-serie (met verbrandingsmotoren en een plug-in hybride aandrijflijn) en de volledig elektrische i5 dan ook grotendeels identiek.

De i5 wordt gelanceerd met de eDrive40 (81,2 kWh netto | 340 pk | RWD) en de M60 xDrive (81,2 kWh | 601 pk | AWD) aandrijflijnen.

Later komt er trouwens ook nog een touring-versie (break).

