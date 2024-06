Vlaanderen wil lage-emissiezones (LEZ) afschaffen

Vlaams informateur Bart De Wever (N-VA) stelt in zijn startnota dat de Vlaamse lage-emissiezones (LEZ) afgeschaft mogen worden.

Na de verkiezingen van 9 juni 2024 probeert de voorzitter van de winnende partij N-VA, Bart De Wever, een Vlaamse regering samen te stellen. Momenteel zitten de partijen Vooruit en CD&V in polepositie om samen met N-VA een Vlaamse regering te vormen.

De N-VA heeft een startnota geschreven die moet dienen als basis voor de onderhandelingen. De zakenkrant De Tijd heeft deze startnota op de redactie liggen, en loste deze ochtend in de podcast “de 7” opnieuw enkele onderwerpen van het document.

LEES OOK: Vlaanderen wil elektrische auto premies stoppen en ICE-verbod afschaffen

Zo geeft de startnota o.a. aan dat lage-emissiezones (LEZ) op termijn afgeschaft mogen worden, omdat auto’s toch hoe langer hoe meer elektrisch worden. Momenteel bestaan er op Vlaams grondgebied lage-emissiezones in Gent en Antwerpen. Euro 4-diesels (of slechter) en euro 1-benzines (of slechter) mogen deze steden niet meer in, tenzij er een dagpas voor gekocht wordt. Vanaf 2026 komt er volgens de huidige plannen een verstrenging waarbij ook euro 5-diesels en euro 2-benzines verbannen worden.

Verder maakt de startnota ook melding van maatregelen omtrent de renovatieplicht. Wie momenteel een woning of appartement koopt met EPC-label E of slechter, is verplicht energetisch te renoveren binnen de 5 jaar. Volgens de startnota moet er “geen nieuwe renovatieplicht komen, ook niet voor warmtepompen”.

Bedankt om dit artikel te lezen! Wil je eGear.be helpen? Dat kan met tips aan de redactie, een donatie en constructieve discussies in de reacties.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.