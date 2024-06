China stelt ultimatum aan EU i.v.m. importtaks op elektrische auto’s

Met een artikel in de Global Times stelt de Chinese overheid een deadline aan de EU, i.v.m. de verhoogde importheffingen op elektrische auto’s uit China.

Europa speelt met het idee om de importtaks op Chinese elektrische auto’s fors te verhogen vanaf 4 juli 2024, om zo te compenseren voor de vermeende staatssteun die Chinese autofabrikanten krijgen.

Via het staatsmedium “Global Times” reageert Beijing nu op het dreigement van de EU. In een artikel met de titel “Experts urge EU to scrap tariff decision on Chinese EV’s” laat de krant enkele Chinese experten aan het woorden die klare wijn schenken.

De Chinese experten vinden dat de EU met de hogere importtaksen de regels van de wereldhandelsorganisatie (WTO) schendt. Ze vinden dat de EU zich moet focussen op het verbeteren van de China-EU handelsrelaties en niet mag zwichten onder de druk van de Verenigde Staten om de importtarieven te verhogen. Ze vragen dan ook dat de EU de aangekondigde importheffingen schrapt voor 4 juli 2024, of anders zal China zich genoodzaakt zien om zelf importheffingen te verhogen op Europese producten.

