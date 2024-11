Laadpalen vanaf 2025 verplicht in Vlaamse parkeergarages, boetes volgen

Vanaf 2025 zullen bestaande parkeergarages verplicht uitgerust moeten worden met laadpunten. De overheid zal boetes van 2.000€ per ontbrekend laadpunt opleggen.

Binnen enkele weken beginnen we weer aan een nieuwe jaar (2025). Een nieuw jaar, dat betekent gewoonlijk nieuwe of aangepaste regels. Dat is deze keer ook zo voor de e-mobility sector.

Concreet wijzigt er een en ander voor de publieke laadinfrastructuur. Vanaf 2025 zullen alle niet-residentiële parkeergarages, ook bestaande, met meer dan 20 parkeerplaatsen, verplicht uitgerust moeten worden met minstens 2 laadpunten.

De verplichting komt er door de nieuwe Europese EPBD-richtlijn (Energy Performance of Buildings Directive) die in 2025 van kracht wordt. Op Vlaams niveau zal het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) er moeten voor zorgen dat deze richtlijn omgezet en nageleefd wordt. In het kader hiervan zal het VEKA boetes van 2.000€ per ontbrekend laadpunt kunnen opleggen.

Volledig nieuw is een verplichting om laadpalen te installeren niet. Voor residentiële bouwvergunningen (nieuwbouw of ingrijpende renovatie) die afgeleverd werden sinds 11 maart 2021, golden al laadpaalverplichtingen. Ook voor niet-residentiële bouwvergunningen waren er al verplichtingen. De details vind je in bovenstaande tabel.