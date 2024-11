2 nieuwe elektrische auto’s die in november 2024 onthuld werden

November loopt alweer op z’n einde, dus is het tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

Hieronder vind je een overzicht van alle nieuwe 100% elektrische wagens die deze maand onthuld werden, en die je binnenkort in de Belgische showrooms mag verwachten. We hebben ook alle reeds bekende aandrijflijnvarianten toegevoegd.

Foto Auto Prijs [km] 1. Suzuki eVitara

49kWh* | 144pk | FWD 35.000€ 285 1. Suzuki eVitara LR

61kWh* | 174pk | FWD 40.000€ 340 CUPRA Tavascan Rij hem vanaf 535€ p/m advertentie 1. Suzuki eVitara LR AWD

61kWh* | 174pk | AWD 43.000€ 320 2. Hyundai Ioniq 9 LR RWD

105kWh* | 218pk | RWD 65.000€ 470 2. Hyundai Ioniq 9 LR AWD

105kWh* | 313pk | AWD 70.000€ 460 2. Hyundai Ioniq 9 Performance

105kWh* | 408pk | AWD 75.000€ 440