Elektrische auto verkoop België stijgt 43% in 2024!

Ook in 2024 blijven de verkoopcijfers van elektrische auto’s snel stijgen in België. De automarkt in zijn geheel is echter aan het slabakken.

Tijdens de eerste zes maanden van 2024 werden er in België 263.408 nieuwe personenwagens ingeschreven, een daling van -0,4% t.o.v. de eerste helft van 2023. Dat verschil lijkt verwaarloosbaar, maar de automarkt is in feite nog steeds herstellende van de Covid-crash en huidige stagnatie kan er op wijzen dat we de niveaus van voor 2020 niet snel zullen terugzien.

Kijken we specifiek naar de 100% elektrische auto’s, dan zien we dat de groei in dit segment stevig doorzet. Tijdens de eerste jaarhelft van 2024 werden er 62.429 nieuwe 100% elektrische auto’s ingeschreven, tegenover 43.687 stuks in de eerste helft van 2023. Een stijging van 42,9%.

Een verklaring kunnen we uiteraard vinden bij het gunstig fiscaal microklimaat voor elektrische bedrijfswagens in België (of de ongunstige fiscale behandeling van fossiele auto’s). In mindere mate is de groei ook toe te schrijven aan de Vlaamse EV-premie. T.e.m. 18 april 2024 werden er 4.980 premie-aanvragen ingediend voor een nieuwe elektrische auto.

De best verkochte elektrische auto is nog steeds de Tesla Model Y, gevolgd door de Tesla Model 3 en de Volvo XC40 BEV. Bekijk hier de top 10 best verkochte elektrische auto’s.

