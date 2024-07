Audi schrapt goedkoopste Q8 e-tron, maakt plaats voor Q6

Audi heeft de instapversie van de Q8 e-tron geschrapt. Daardoor kost de goedkoopste versie voortaan 91.690€.

De Audi Q8 e-tron is te verkrijgen als SUV en als Sportback (coupé-SUV), en tot voor kort met drie verschillende aandrijflijnen; de 50 e-tron (89 kWh | 340 pk | AWD), de 55 e-tron (106 kWh | 408 pk | AWD) en de SQ8 e-tron (106 kWh | 503 pk | AWD).

De goedkoopste versie, de 50 e-tron, die een vanafprijs had van 79.480€, verdween deze week uit het gamma. Daardoor wordt er plaatsgemaakt voor de Q6 e-tron, die met een vanafprijs 69.300€, oplopend tot 96.150€ voor de SQ6, vermoedelijk net iets te veel in het vaarwater van de Q8 e-tron zat.

De goedkoopste Q8 e-tron is nu dus de 55 e-tron, met een ongewijzigde vanafprijs van 91.690€. In Nederland kreeg de 55 e-tron deze week een prijsdaling tot 78.990€, maar het is niet duidelijk of deze prijsverlaging ook in België zal doorgevoerd worden. We hebben Audi België hierover gecontacteerd, maar zij hebben momenteel nog geen zicht op een dergelijke aanpassing.

