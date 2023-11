Het Vaticaan kiest voor elektrische Volkswagens

Ook de paus en zijn collega’s ontsnappen niet aan de elektrische auto.

Hoewel Vaticaanstad geen deel uitmaakt van de Europese Unie, wil ook dit kleine land op termijn CO2-neutraal worden. Één van de stappen in die richting is de vloot elektrificeren.

Opvallend hierbij is dat Vaticaanstad hiervoor niet gaat shoppen in z’n eigen achtertuin, Italië, maar wel in Duitsland. Volkswagen mag begin 2024 namelijk 40 elektrische ID-modellen leveren. De eerste twee ID.3’s werden vorige week reeds in ontvangst genomen door de paus zelf.

Of de toekomstige pausmobiel ook gebaseerd zal zijn op een ID-model is nog niet duidelijk.

Tegen 2030 zouden alle Vaticaanse staatsvoertuigen elektrisch moeten zijn.

