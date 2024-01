Tesla Model Y wordt, ook zonder EV-premie, goedkoper voor iedereen

De Tesla Model Y, de best verkochte elektrische auto in België, wordt opnieuw goedkoper.

Eerder deze maand lanceerde Tesla een voorgeconfigureerde Model Y met een prijskaartje van 39.990€ (zodat deze in aanmerking komt voor de Vlaamse EV-premie). De officiële catalogusprijs van Model Y’s die je zelf samenstelt in de configurator bleef echter onveranderd op 47.970€ voor de Standard Range, 54.970€ voor de Long Range en 60.970€ voor de Performance.

Vandaag kondigt Tesla aan dat alle versies 4.000€ goedkoper worden. Voortaan heeft de Tesla Model Y dus een vanafprijs van 43.970€.

De voorgeconfigureerde versies (enkel beschikbaar met exterieurkleur zwart of wit) aan 39.990€ blijven overigens wel beschikbaar.

De prijsverlaging zal de Model Y’s positie aan de top in de inschrijvingscijfers allicht verder betonneren.

Facelift in aantocht

Binnen enkele maanden zal Tesla een facelift lanceren van de Model Y. Of de facelift ook aan 43.970€ de showroom zal buiten rijden is nog niet geweten. De kans zit er wel in aangezien de Model 3, bij de introductie van de facelift in september 2023, ook gewoon z’n oude prijs behield.

