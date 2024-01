Van Peteghem wil snel stijgende VAA voor fossiele wagens afremmen

Door het succes van de elektrische auto stijgt het voordeel van alle aard (VAA) voor werknemers met een fossiele bedrijfswagen sneller dan geanticipeerd.

De missie van de Belgische overheid is duidelijk: elektrische auto’s moet ondersteund worden door fiscale gunstmaatregelen en auto’s op diesel of benzine moeten fiscaal afgestraft worden.

Het succes van de elektrische auto is echter zo groot in België dat de fiscale gevolgen voor wie met een fossiele bedrijfswagen rijdt uit de hand beginnen lopen.

Dat komt omdat het voordeel van alle aard (VAA), een stuk fictief loon dat bij je inkomstenbelasting wordt geteld als je je bedrijfswagen ook privé gebruikt, afhangt van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw ingeschreven wagens. Hoe hoger de uitstoot van de bedrijfswagen boven het gemiddelde zit, hoe hoger de VAA.

Tot 20% extra

Aangezien er in 2023 maar liefst 93.285 nieuwe elektrische wagens ingeschreven zijn, grotendeels bedrijfswagens, is de gemiddelde CO2-uitstoot zo hard gedaald dat wie niet elektrisch rijdt z’n VAA in 2024 tot 20% ziet stijgen.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zou die snelle stijging graag afvlakken, en werkt aan een voorstel om dat te bewerkstelligen. De vraag is uiteraard of de federale regering het zal eens worden over zijn voorstel. Intussen wachten de sociale secretariaten, de instanties die de lonen berekenen, vol ongeduld op een finale regeling hieromtrent.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.