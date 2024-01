Nu 2024 z’n intrede heeft gemaakt, wordt het tijd om de balans op te maken van het afgelopen jaar. In 2023 werden in totaal 36.630 nieuwe hybride personenwagens (HEV: full hybrids zonder stekker) ingeschreven in België, en dit waren de 5 best verkochte:

5. Nissan Qashqai Hybrid: 2.117







4. Toyota C-HR Hybrid: 2.603







3. Renault Austral Hybrid: 2.702







2. Toyota Corolla Hybrid: 5.384







1. Toyota Yaris Hybrid: 8.258



Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.