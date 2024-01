De Belgische automarkt klimt stilaan uit het coronadal, en de 100% elektrische auto verovert een spectaculair marktaandeel in 2023.

Febiac heeft de inschrijvingscijfers bekend gemaakt van nieuwe auto’s die werden ingeschreven in België in het jaar 2023.

Daaruit blijkt dat in 2023 476.675 nieuwe personenwagens werden ingeschreven, en daarmee begint de Belgische automarkt uit het coronadal te klimmen. Twee opmerkingen daarbij. Ten eerste zitten we nog niet aan de +-550.000 stuks die we jaarlijks noteerden in de periode 2016-2019. Ten tweede zijn een deel van de inschrijvingen in 2023 toe te schrijven aan een achterstand van auto’s die reeds in 2021/2022 verkocht werden, maar pas in 2023 geleverd werden. Toch is de dalende trend van de afgelopen 3 jaar (2020-2022) nu duidelijk kerende.

Elektrische auto in opmars

Wat verder opvalt is dat de 100% elektrische auto z’n opmars van de afgelopen 10 jaar spectaculair verder zet. Op amper drie jaar tijd is het aantal nieuwe inschrijvingen meer dan vertienvoudigd tot 93.285 stuks in 2023!

De verklaring daarvoor is uiteraard de bedrijfswagenmarkt. Sinds 1 juli 2023 zijn enkel 100% elektrische auto’s nog fiscaal te verantwoorden voor bedrijven en zelfstandigen. Dat wil ook zeggen dat (plug-in) hybrides, diesel- en benzinewagens sinds de tweede jaarhelft van 2023 grotendeels uit de bedrijfswagenmarkt verbannen zijn.

Voor de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren wordt nu steeds meer op de particuliere markt gefocust, maar die particuliere markt op zich zit ook in een dalende trend, en maakt nog slechts één derde van het totaal aantal inschrijvingen uit.

Wat brengt 2024

Aangezien tijdens de eerste helft van 2023 nog een groot deel plug-in hybrides werden ingeschreven (die voor 1 juli 2023 nog konden genieten van een (zeer) gunstige fiscaliteit voor bedrijven), is onze verwachting dat de inschrijvingscijfers van de 100% elektrische auto verder zullen stijgen in 2024. Het lijkt ons niet onrealistisch dat de kaap van 200.000 gehaald zal worden in 2024.

