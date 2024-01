Nu 2024 z’n intrede heeft gemaakt, wordt het tijd om de balans op te maken van het afgelopen jaar. In 2023 werden in totaal 93.285 (een record!) nieuwe elektrische personenwagens (BEV) ingeschreven in België, en dit waren de 5 best verkochte:

5. Skoda Enyaq: 4.092







4. Volvo XC40 EV: 4.457







3. Volkswagen ID.4: 5.482







2. Audi Q4 e-tron: 5.623







1. Tesla Model Y: 11.489

