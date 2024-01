Vlaamse EV-premie van 5000€ uitgesteld tot februari 2024

De lancering van de Vlaamse premie voor elektrische auto’s, die sinds januari 2024 beschikbaar had moeten zijn, wordt uitgesteld tot februari 2024.

De Vlaamse premie voor elektrische auto’s werd reeds aangekondigd in september 2023, maar wacht nog steeds op een advies van de Raad van State voor ze effectief gelanceerd kan worden.

De Vlaamse regering had in december 2023 een spoedadvies gevraagd, maar de Raad van State vond de motivering daarvoor onvoldoende en heeft beslist om z’n tijd te nemen voor het advies. Daardoor zal het loket voor de aanvraag van de premie pas kunnen openen in de loop van februari 2024.

Nieuwe elektrische auto’s die minder dan 40.000€ kosten zullen normaal kunnen rekenen op een premie van 5.000€ in 2024. Voor tweedehands elektrische auto’s, met een originele catalogusprijs van maximaal 60.000€, wordt 3.000€ voorzien. Ook zware microcars (categorie L7e-C) zouden in aanmerking moeten komen voor een premie.

