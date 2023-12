Budget Vlaamse EV-premie (5000€) mogelijks nu al op

Nog voor de voorwaarden van de nieuwe Vlaamse EV-premie zijn goedgekeurd door de Raad van State, is het volledige budget (€20 miljoen) mogelijks al op.

Volgens de collega’s van de tijd hebben de grote autodealergroepen de afgelopen weken zoveel bestellingen gekregen voor betaalbare elektrische auto’s, dat de volledige subsidiepot voor 2024, zijn €20 miljoen, allicht al gereserveerd is.

Nieuwe EV’s zouden aanspraak kunnen maken op 5.000€ en tweedehands EV’s op 3.000€. Als we er even vanuit gaan dat ongeveer 20% van het budget naar tweedehands EV’s gaat, dan kunnen we uitrekenen dat €20 miljoen voldoende is voor ongeveer 3.500 premies voor nieuwe auto’s (5.000€), en iets meer dan 800 voor tweedehandsauto’s (3.000€).

Voorwaarden

De voorwaarden van de premie zijn nog steeds niet goedgekeurd door de Raad van State. Dat zou in de loop van januari moeten gebeuren. Toch zijn er ondertussen al enkele premievoorwaarden bekend die evenwel nog steeds onder voorbehoud zijn.

Zo zal de premie aangevraagd moeten worden via een digitaal loket van de Vlaamse overheid, dat dus nog niet actief is. De auto zal ingeschreven moeten worden in 2024 (en dus bijvoorbeeld niet eind december 2023). De bestelling mag al eerder gebeurd zijn, namelijk tussen de aankondiging van de premie eind september en 31 december 2023.

Niet enkel particulieren komen in aanmerking, ook vzw’s en deelautobedrijven.

Niet enkel elektrische auto’s komen in aanmerking (categorie M1), ook elektrische bestelwagens (categorie N1) en “zware” elektrische microcars (categorie L7e-C). Die laatste krijgen geen 5.000€, maar wel tot 25% van het factuurbedrag als premie (met allicht een maximum). Een voorbeeld van een zware microcar (L7e-C) is de Microlino.

Niet enkel elektrische auto’s met een batterij (BEV) komen in aanmerking, ook elektrische auto’s met een waterstofbrandstofcel (FCEV). Al is er momenteel geen enkele waterstofauto op de markt die minder dan 40.000€ kost.

Voor nieuwe elektrische auto’s en bestelwagens, zal het maximum factuurbedrag (inclusief BTW, opties, kortingen, maar exclusief overnamepremie) onder de 40.000€ moeten liggen, om in aanmerking te komen voor de premie.

Voor tweedehands elektrische auto’s mag de originele catalogusprijs niet boven de 60.000€ liggen, en de auto moet bovendien via een dealer aangekocht worden.

De koper zal het volledig aankoopbedrag van het voertuig zelf moeten ophoesten, en pas achteraf de premie uitbetaald krijgen.

In 2025 en 2026 zal het maximum premiebedrag dalen, maar volgens sommige bronnen zou dit al in 2024 kunnen gebeuren als de pot dreigt leeg te geraken. Snel zijn is dus de boodschap.

